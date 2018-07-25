Снявший трусы в эфире американского телешоу политик ушел в отставку 

Член палаты представителей Конгресса штата Джорджия Джейсон Спенсер ушел в отставку после появления в телешоу Who Is America?, где по заданию Саши Барона Коэна он выкрикивал слово «нигер» и бегал с голым задом. Об этом сообщает CNN.
Отставка вступит в силу с 31 июля. Ранее спикер региональной палаты представителей Конгресса Дэвид Рэльстон призвал Спенсера уволиться, а губернатор Джорджии Натан Дил заявил, что действия народного избранника были «ужасными и оскорбительными».
Саша Барон Коэн в образе полковника Моссада Эррана Морада беседовал со Спенсером о возможных способах противодействия терроризму. Коэн разыграл сценку, которая должна была продемонстрировать, как обезопаситься от похищения боевиков «Исламского государства» (запрещено в России). Для привлечения внимания окружающих он посоветовал политику кричать «запретное слово на букву „н“». В результате комик сыграл атакующего террориста, а Спенсер оборонялся, изо всех сил крича слово «нигер».
Республиканец также поддался на троллинг Коэна, когда тот обещал научить его «использовать ягодицы для запугивания »Исламского государства"». Комик объяснил, что террористы не терпят гомосексуалов, а прикосновение мужской ягодицы к их телу означает, что они стали гомосексуалами. По просьбе Коэна он приспустил трусы и с голыми ягодицами и криками «США!» и «Если я коснусь тебя, ты станешь гомосексуалом!» пятился назад на террориста, которого изображал комик. В результате «атаки» Коэн сдался, выронив оружие. После выхода программы Спенсер публично извинился.
Премьера сатирического шоу Саши Барона Коэна состоялась 15 июля. Who Is America? выходит на Showtime.