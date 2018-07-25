Поделки из галстуков создали мужчины в районе Арбат

Мастер-класс для мужчин по изготовлению поделок из старых галстуков прошел 24 июля во дворе дома 7 по Новинскому бульвару.

— На занятии они смогли самостоятельно изготовить футляр для очков или новый чехол для телефона. В мастер-классе приняли участие семь горожан «серебряного» возраста, — рассказала сотрудница Территориального центра социального обслуживания «Арбат» Ольга Бакулина

Отметим, что урок прошел в рамках проекта «Московское долголетие».

Ольга Бакулина добавила, что занятие провела руководитель кружка рукоделия «Лоскуток» при ТЦСО «Арбат» Любовь Рот-Серова.