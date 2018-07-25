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Поделки из галстуков создали мужчины в районе Арбат
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Поделки из галстуков создали мужчины в районе Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Мастер-класс для мужчин по изготовлению поделок из старых галстуков прошел 24 июля во дворе дома 7 по Новинскому бульвару.
— На занятии они смогли самостоятельно изготовить футляр для очков или новый чехол для телефона. В мастер-классе приняли участие семь горожан «серебряного» возраста, — рассказала сотрудница Территориального центра социального обслуживания «Арбат» Ольга Бакулина.
Отметим, что урок прошел в рамках проекта «Московское долголетие».
Ольга Бакулина добавила, что занятие провела руководитель кружка рукоделия «Лоскуток» при ТЦСО «Арбат» Любовь Рот-Серова.
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