Fake Security: кого бояться Трампу

Один мой знакомый американец на днях мне сказал, что контроль над вооружениями никому не нужен. «Это такое старье, такие 1970-е годы! — воскликнул он. — Давно пора наплевать и забыть». Говорили мы об американо-российских отношениях. Собеседник специализируется в этой теме, а я уже который десяток лет наблюдаю за ней как журналист. Но мой приятель — еще и многодетный отец. А у меня уже есть и внучка. Поэтому меня его слова удивили. «Да ты что, — возразил я ему. О детях подумай. Уж кому-кому, а тебе-то никак нельзя забывать про настоящую безопасность». Но мои доводы не убедили приятеля. «Да брось ты, — ответил он. — Мы вас давно не боимся, так что и говорить не о чем».

Сказать, что я боюсь американцев, конечно, нельзя. Но я в свое время спрашивал об этом в Вашингтоне генерала Юрия Балуевского, на тот момент первого замначальника Генштаба ВС РФ , и он мне популярно объяснил, что военные при оценке угроз вообще так не рассуждают, а исходят из реального соотношения сил.

А силы эти растут, причем с обеих сторон. Президент США Дональд Трамп только что ездил на саммит НАТО , добивался (по его словам, успешно) резкого наращивания военных расходов союзников по альянсу. Никто не скрывает, что это делается для «сдерживания» России

Москва в ответ объявляет о создании прорывных, практически неуязвимых систем оружия. Состояние американо-российских отношений, по расхожему мнению, сейчас едва ли не хуже, чем в разгар холодной войны.

На этом фоне генеральный секретарь ООН неустанно напоминает о необходимости сохранения хотя бы минимальных механизмов предотвращения конфликтов, поддержания стратегической стабильности и международной безопасности. К этому же хором призывают независимые эксперты в России, США и других странах. Как раз сейчас в Москве проходит очередная конференция на эту тему. Ключевые вопросы военно-политического и разоруженческого досье затрагивались на недавнем российско-американском саммите в Хельсинки

Но идеологические противники Трампа в Вашингтоне, включая и моего собеседника, всего этого то ли не замечают, то ли не хотят замечать. О реальной военной безопасности если и упоминают, то вскользь: мол, и по этому поводу к Москве тоже есть претензии. А по-настоящему — и до, и после встречи все разговоры только о «российском вмешательстве» в выборы.

Fake news

Конечно, мешать волеизъявлению избирателей хоть в своей стране, хоть в чужой — нехорошо и недемократично. Дело это серьезное, и к нему повсюду серьезно относятся. Так и должно быть.

Но подозрения, что Трампа привели в Белый дом русские хакеры, оскорбительны для самого американского народа. Ни секунды не сомневаюсь, что в нее не верят и те, кто громче всего скандалит на эту тему, — оппозиционеры-демократы в США. Даже если некие попытки кибервмешательства кем-то и предпринимались, нет абсолютно никаких подтверждений того, что это хоть как-то повлияло на ход или итоги избирательной кампании 2016 года в США.

Да иначе и быть не могло. Та гонка, между прочим, обошлась в $2,4 млрд (а с учетом выборов в Конгресс — $6,5 млрд). Если ею можно было почти бесплатно манипулировать извне через соцсети, то грош цена — в прямом и переносном смысле — такой демократии.

Все это прекрасно известно и тем, с чьей подачи раскручиваются домыслы о предвыборном «сговоре» команды Трампа с Россией. Сам же хозяин Белого дома называет их не иначе как «лженовостями» — Fake News. Он даже приписывает себе честь «изобретения» этого термина, за что над ним посмеиваются.

Fake Ideals

Конечно, Трамп склонен к гиперболизации всего и вся, а за точностью деталей не следит. Но он по определению не мог бы стать президентом, если бы американцы — добрая половина населения страны — на самом деле не чувствовали, что в чем-то главном он прав.

По-моему, это наглядно проявляется и в такой ключевой сфере, как национальная безопасность. Подобно ежу из знаменитого эссе Исайи Берлина , Трамп в отличие от сонма своих врагов знает только одно — зато самое важное. Если экстраполировать на эту область его собственное любимое определение, он умеет отличать реальные угрозы безопасности от мнимых. Видит разницу между Real и Fake Security.

Кстати, аналогию легко продолжить. Перед выборами оппоненты Трампа — демократы Барак Обама Хиллари Клинтон — обвиняли его в том, будто он изображает Америку в неверном неприглядном свете, отказывает ей в идеализме, апеллирует к низменным, а не возвышенным сторонам человеческой натуры.

Но в ходе голосования избиратели показали, что им действительно своя рубашка ближе к телу. По сути, народ отверг платформу глобалистов с их «общечеловеческими ценностями» — от обременительного интервенционизма во внешней политике до политкорректного морального релятивизма в домашних делах. И какие американские идеалы прикажете после этого считать истинными, а какие — мнимыми, фиктивными?

Не могу не вспомнить в этом контексте, как в свое время шеф внешнеполитической пропаганды США при Обаме Ричард Стенгел сказал мне: «Наши факты — факты, а ваши — фикция»…

Впрочем, вернемся к основной теме. Знаменитый кардиохирург Бернард Лаун, возглавлявший со стороны США движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» и удостоенный за это вместе с советским коллегой Евгением Чазовым Нобелевской премии мира, не так давно вспоминал, как еще в 1986 году молодой тогда Трамп приезжал к нему домой для разговора о Михаиле Горбачеве

По его словам, гость мечтал встретиться с советским лидером в надежде в личной беседе убедить того прекратить холодную войну, устранить угрозу ядерного конфликта.

Лауну это показалось тогда невообразимо наивным. Но вот прошло 30 с лишним лет, и Трамп уже в новом качестве, по сути, с той же целью старается поладить с президентом России Владимиром Путиным . Не прячется, говорит об этом открыто. Хотя сам себя постоянно одергивает напоминаниями о том, что «может получиться, а может и нет».

Но действует, благо нынешний пост ему это позволяет. Например, лаской и таской подгоняет Пхеньян к денуклеаризации на Корейском полуострове. И гордо возвещает, что в Хельсинки Путин обещал ему в этом помочь.

Настроения

Готов спросить кого угодно из его непримиримых критиков — от вышеупомянутой Хиллари до известного сенатора-республиканца Джона Маккейна (с обоими доводилось сталкиваться в Вашингтоне): что в этом плохого? Почему это не отвечает интересам Америки?

Или не устраивает сама задача? Или то, что она поставлена именно им — человеком, которого сами вы считаете выскочкой, а близкая к вам пресса в последнее время прямо обвиняет в предательстве национальных интересов?

На самом деле, со стороны кажется именно так. Традиционной вашингтонской верхушке злость глаза застит. Ей ненавистен лично Трамп, а соответственно и все, что он делает. Именно поэтому его не критикуют, а травят. Дошло до того, что солидные издания всерьез обсуждают вопрос о том, не является ли законно избранный президент страны «сознательно либо неосознанно» агентом Кремля…

Сам он называет это «охотой на ведьм», проявлением «синдрома трампомомешательства» (Trump Derangement Syndrome, термин покойного консервативного идеолога Чарльза Краутхаммера). И не без оснований. Даже враждебная ему "Вашингтон пост" напечатала недавно комментарий о политической нетерпимости либералов, в котором упоминалось о «левом маккартизме».

Знает американская история и реальные примеры умопомрачения на почве ненависти к воображаемым политическим врагам. Это и загадочная гибель в психиатрической лечебнице первого министра обороны США Джеймса Форрестола (того самого, о котором писали, будто он выбегал ночью из дома с криком: «Русские идут!»), и болезненная шпиономания бывшего главного контрразведчика ЦРУ Джеймса Энглтона.

Едва ли противники действующего президента США готовы поставить себя в этот ряд. Но и в сегодняшней антироссийской истерии в Вашингтоне звучат порой отчетливо параноидальные ноты. Как указала на днях пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс , очередной приступ такой «массированной истерии в СМИ» произошел из-за того, что некую рыжеволосую сотрудницу аппарата Белого дома перепутали с арестованной россиянкой Марией Бутиной и «только из-за цвета волос заподозрили в шпионаже».

"По-моему, ситуация полностью вышла из-под контроля", — сказала Сандерс, посоветовав журналистам охолонуть и перестать охотиться за миражами в попытке «очернить все подряд, что делает президент».

Планы Трампа

Скорее всего, это был глас вопиющего в пустыне. Насколько мне известно, паранойя увещеваниями не лечится.

Но ситуация все же не безнадежна. Трамп — законно избранный глава государства, имеющий полное конституционное право проводить собственную внешнюю политику. Отстаивать национальные интересы США, как он их понимает, искать ответ на реальные, а не воображаемые угрозы для американской безопасности.

Вот что он об этом писал в Twitter: «СМИ, распространяющие лженовости, спят и видят крупную конфронтацию с Россией, даже способную привести к войне. Они напирают изо всех сил, невзирая на последствия; им ненавистен тот факт, что у меня скорее всего сложатся хорошие отношения с Путиным»…

И далее: «Саммит с Россией прошел очень успешно, но только не для реальных врагов народа, лженовостных СМИ. Рад буду нашей второй встрече, чтобы мы могли приступить к выполнению того, что обсуждали, включая отпор терроризму, безопасность Израиля , ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину , мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и т.д. На эти проблемы много ответов — и легкие, и трудные. Но все их можно решить».

За Москвой, надо думать, дело не станет. А последние опросы общественного мнения показывают, что и американцы в большинстве своем поддерживают проведение уже в ближайшее время новой встречи лидеров России и США.