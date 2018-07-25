Рейтинг публичной активности ВИП-персон Ульяновской области. II квартал 2018 года

10. Павел Дегтярь, заместитель председателя правительства Ульяновской области — 121 (112)

По традиции начнем с заключительной строчки рейтинга. Здесь расположился заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь. По сравнению с результатами предыдущего исследования он потерял две позиции, но все-таки удержался в рейтинге.

11 апреля стало известно, что вместо уволенного Павла Дегтяря Ульяновскую областную больницу (УОКБ) возглавит Наталья Манина. Прежний руководитель был отстранен от должности после срыва контракта по закупке лекарств. Павел Дегтярь не проконтролировал работу финансистов и экономистов, в связи с чем больница вовремя не закупила медикаменты. Однако через 1,5 месяца губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назначил Павла Дегтяря на должность министра семейной и демографической политики региона. Кстати, Дегтярь уже занимал пост министра здравоохранения Ульяновской области — с 2014 по 2017 год.

9. Екатерина Уба, заместитель председателя правительства Ульяновской области — 122 (109)

В конце весны Екатерина Уба отчиталась перед общественной палатой Ульяновской области за проделанную в минувшем году работу поднадзорных ей ведомств. В правительстве региона она курирует работу министерства образования и науки , министерства искусства и культурной политики, министерства здравоохранения , семьи и социального благополучия, управления ЗАГС, агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов и управления по охране объектов культурного наследия.

По итогам отчета стало известно, что региону удалось привлечь в сферу здравоохранения более 800 медицинских работников, в том числе 321 врача и 469 специалистов среднего звена. Кроме того, за время отчетного периода на меры социальной поддержки жителям Ульяновской области выплачено 9,5 млрд рублей — это позволило обеспечить 459,8 тыс. человек выплатами своевременно и в полном объеме. Также, по словам Екатерины Убы, меры, направленные на профилактику семейного неблагополучия, дают положительную динамику снижения количественных показателей социального сиротства: число выявленных детей-сирот в минувшем году было на 20,3% (388 детей) меньше, чем в 2016-м.

Кроме того, во втором квартале губернатор региона Сергей Морозов поручил Екатерине Убе до 1 июля образовать оргкомитет по проведению Года театра в регионе.

8. Алексей Кошаев, мэр Димитровграда — 150 (new)

Впервые попал в рейтинг мэр Димитровграда Алексей Кошаев. В основном СМИ писали о нем в свете разгоревшегося скандала. В конце весны появилась информация, что Алексей Кошаев подрался с представителем СМИ. Об этом «неприятном инциденте» глава города рассказал на своей странице в соцсети. По версии Кошаева, журналист не встал во время исполнения гимна России в ходе публичного мероприятия и получил замечание от мэра. Однако у сотрудников местного издания, чей корреспондент якобы пострадал от действий Кошаева, было иное видение ситуации. По их заявлению, журналист подошел за комментарием к главе города, однако от комментария мэр отказался, при этом дважды ударив журналиста. Кстати, городской суд Димитровграда полностью оправдал Алексея Кошаева.

Еще через месяц Алексею Кошаеву пришлось разбираться с многодетными семьями города. Они спели частушки для президента России Владимира Путина , рассказав о том, что власти не предоставляют им землю под ИЖС. По словам мэра Димитровграда, город окружен реками, федеральными землями и лесами. Свободных земель просто нет. Однако он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы предоставить многодетным димитровградцам земельные участки.

7. Алексей Гаев, экс-глава администрации Ульяновска — 151 (238)

9 апреля стало известно, что глава администрации Ульяновска Алексей Гаев может покинуть свой пост. Об увольнении чиновника на еженедельном аппаратном совещании заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона сообщил, что работа Алексея Гаева его не устраивает. По мнению Морозова, Гаев не соответствовал занимаемой должности. Как написал в своем twitter-аккаунте уполномоченный по защите прав потребителей Константин Толкачев , главная претензия состояла в том, что Гаев не смог организовать благоустройство Ульяновска на должном уровне.

6. Игорь Тихонов , депутат законодательного собрания Ульяновской области — 232 (23)

Одна тема для попадания в публикации СМИ и 232 упоминания — у депутата Игоря Тихонова. Таким громким оказался коррупционный скандал в министерстве здравоохранения Ульяновской области. В конце июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Игоря Тихонова. Депутат подозревается в мошенничестве при совершении госзакупок. Сейчас он находится под домашним арестом. Забегая вперед, отметим, что в начале июля представитель Игоря Тихонова во время судебного заседания подал ходатайство о залоге в 10,5 млн рублей за свободу подзащитного на время следствия. Суд данное прошение отклонил.

Депутат ГД РФ от Ульяновской области Алексей Куринный был возмущен событиями, охватившими Ульяновск во втором квартале. А именно — многочисленными переименованиями. Он назвал возвращение площади им. В. И. Ленина исторического названия — Соборная — «несвоевременной и откровенно глупой инициативой городской администрации». Тема возвращения имен так задела Алексея Куринного, что он разместил на своей странице в Facebook пост, который проиллюстрировал фотографией губернатора региона Сергея Морозова в образе Гитлера. 22 мая глава региона обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. Публикацию Алексей Куринный удалил, однако 25 мая на ныне Соборной площади прошел перформанс против переименования. Среди присутствующих был и Куринный. На Соборную площадь приехали два автокрана. Между ними на крючья повесили люльку с прикованным цепями человеком. После мероприятия Алексей Куринный, проходя в здание горадминистрации, случайно задел одного из работников. Упав, мужчина получил травму головы и попал в больницу.

Кстати, в медучреждении его уже навестил глава региона Сергей Морозов. А вот Алексей Куринный теперь может лишиться депутатского мандата, утверждают авторы сообщений в Telegram-каналах. Однако политолог Михаил Белый с этим категорически не согласен. «Считаю, что на сегодняшний день Алексей Владимирович Куринный, наоборот, является наиболее возможным кандидатом на пост главы региона. Надо отдать должное — такие акции увеличивают его популярность и узнаваемость», — сказал Михаил Белый.

4. Рашид Абдуллов, министр здравоохранения Ульяновской области — 439 (259)

Рашид Абдуллов сумел сохранить четвертую строчку рейтинга, только вот поводы для публикаций в СМИ не всегда были позитивными. В начале апреля министр здравоохранения региона сообщил, что формалин во время операции пациентке ульяновской медсанчасти Екатерине Фадеевой вводили около минуты, после чего врачебная ошибка была замечена. Кроме того, он единственный из чиновников, который пришел проститься с девушкой. В конце месяца стало известно, что министр здравоохранения, семьи и соцблагополучия Рашид Абдуллов в минувшем году заработал 1,5 млн рублей. Еще через 2 месяца в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело, он подозревается в мошенничестве. Отметим, что во время обысков, проводимых в министерстве здравоохранения силовыми ведомствами, Рашиду Абдуллову стало плохо. Сейчас он находится в больнице, и его ждет врачебная комиссия из столичных медиков. После этого ему будет предъявлено обвинение.

3. Александр Смекалин , председатель правительства Ульяновской области — 462 (336)

В начале квартала губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил Александру Смекалину рассмотреть вопрос об увольнении замминистра здравоохранения Андрея Баранова . Решение принято в связи со смертью отравленной ульяновскими медиками формалином Екатерины Фадеевой.

В начале июня Александр Смекалин информировал общественность о решении передать трассу Ульяновск — Димитровград — Самара из региональной в федеральную собственность. В середине месяца на Смекалина упали новые заботы — массовое отравление детей в школьном лагере. По словам чиновника, это могло произойти из-за неудовлетворительного состояния школьного бассейна, плохой организации питьевого режима или работы пищеблока.

Также из его уст общественность узнала о проводимых в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия следственных действиях. От лица властей региона он пообещал всестороннее содействие СК для проведения полного и объективного расследования и исключения коррупционных факторов.

Как сообщалось выше, в начале апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил главе Ульяновска Сергею Панчину уволить сити-менеджера Алексея Гаева за неудовлетворительную работу по благоустройству города. Тогда Сергей Панчин заверил журналистов, что «давления на Гаева не было» и он сам написал заявление. А 10 мая стало известно, что Панчин также добровольно сложил с себя полномочия главы города. Сразу после этого Морозов назначил Панчина полномочным представителем губернатора Ульяновской области по региональному центру.

Кстати, 7 мая Панчин подписал документ о переименовании площади Ленина в Соборную, несмотря на то что большинство жителей областного центра высказывались против переименования.

Итак, после того как Панчин покинул мэрское кресло, в городе началась процедура устранения двуглавой системы управления. 31 мая в последний день приема документов на участие в конкурсе на пост мэра Ульяновска заявление оформил Алексей Панчин. Всего на кресло мэра претендовали 7 кандидатов. В финал конкурса 9 июля по отбору кандидата вышли Сергей Панчин и бизнесмен Филипп Туровер. 15 июня в депутаты единогласно выбрали мэра города. Ближайшие 5 лет руководить Ульяновском будет Сергей Панчин. Губернатор поздравил его с избранием и вручил Алексею Панчину лейку и грабли.

1. Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области — 3033 (3064)

В начале квартала губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил главного врача центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Владимира Демина . Данное решение глава региона принял из-за смерти Екатерины Фадеевой, которой во время операции вместо физраствора ввели формалин. Кроме того, из-за врачебной ошибки, стоившей жизни 27-летней жительнице Ульяновска, губернатор уволил замминистра здравоохранения Андрея Баранова.

В конце апреля в Ульяновске началась череда переименований. Сначала с легкой руки губернатора была переименована центральная площадь города — из Владимира Ленина в Соборную, затем площадь 100-летия Владимира Ленина — в просто площадь Владимира Ленина. Также было возвращено имя Ульяновской областной больнице — Александровская. Кстати, в одном из последних интервью губернатор сказал, что был бы не против возвращения Ульяновску имени Симбирск.

Также в этом месяце Сергей Морозов принял решение о возрождении в регионе премии Ленина. Телеведущий Иван Ургант в эфире своей передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале предположил, что премию могли назвать и по-другому, например, «Ульяновский Оскар».

В июне Сергей Морозов и лидер мотоклуба «Ночные волки» байкер Александр Залдостанов-Хирург открыли памятный знак у старого железнодорожного вокзала, откуда в годы войны ульяновцы уходили на фронт. Когда с памятника сняли скрывающую его ткань, горожане обнаружили ошибку в надписи на одной из табличек: «Ульяновцы учаВствовали…». На данный момент ошибка исправлена.

3 мая Сергей Морозов принял решение об увольнении заместителя председателя правительства Ульяновской области Сергея Кузьмина . В этот же день он сообщил, что в регионе планируется создать два новых министерства: экологии и межрегионального сотрудничества. А в конце мая появился слух, что губернатор Сергей Морозов может покинуть свой пост и стать полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. Однако политологи говорят, что подобного рода предположения ходят с 2004 года и по сей день не получили подтверждения.

25 июня руководство Harley-Davidson сообщило, что готовится перенести часть производственных мощностей за пределы США . Сергей Морозов заверил — Ульяновская область готова предоставить Harley-Davidson территорию для размещения производственной площадки.

В конце квартала главе региона пришлось извиняться за коррупционный скандал в министерстве здравоохранения. Он попросил региональное правительство «обеспечить всестороннее содействие следственным органам» и предложил проверять высокопоставленных чиновников региона раз в три года на полиграфе.

Как составляется рейтинг

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Ульяновской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Ульяновской области относительно федерального центра.

Рейтинг публичной активности ВИП-персон Ульяновской области. II квартал 2018

1. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 3033 (3064 — I квартал 2018) 2. Глава Ульяновска Сергей Панчин 534 (154) 3. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин 462 (336) 4. Министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов 439 (259) 5. Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный 340 (177) 6. депутат законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов 232 (23) 7. Экс-глава администрации Алексей Гаев 151 (238) 8. Мэр Димитровграда Алексей Кошаев 150 (new) 9. Заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба 122 (109) 10. Заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь 121 (112)

Фото: официальная страница губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в соцсети, сайт правительства Ульяновской области, kremlin.ru, официальная страница депутата ГД РФ Алексея Куринного в соцсети, официальная страница мэра Димитровграда Алексея Кошаева в соцсети