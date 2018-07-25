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Опубликовавшая видео пыток адвокат раскрыла детали конфликта в колонии
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Опубликовавшая видео пыток адвокат раскрыла детали конфликта в колонии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Адвокат Ирина Бирюкова, которая опубликовала видео пыток в ярославской колонии №1, рассказала подробности конфликта заключенного Евгения Макарова с сотрудниками УФСИН.
«В камере Макарова проводился обыск. Когда он вернулся в камеру, увидел, что на полу валяется его Библия, в которой лежало письмо от матери, и по письму явно кто-то прошел сапогом. Он возмутился», — сообщила Бирюкова, передает РИА «Новости».
По ее словам, после этого заключенного избили сотрудники.
Затем адвокат встретилась с Макаровым как представитель фонда «Общественный вердикт».
«У меня был официальный адвокатский опрос. Он с прошлого года должен быть в деле, поскольку направлялся следственным органам. И Макаров опрашивался по этому поводу», — добавила Бирюкова.
Она также сообщила, что случайным свидетелем превышения полномочий сотрудниками стал заключенный Руслан Вахапов. Сейчас он находится на свободе, и в среду присутствовал на заседаниях суда по избранию меры пресечения подозреваемым в избиении Макарова.
Вахапов рассказал, что в тот день после обыска камеры Макаров обругал сотрудника ФСИН. После этого его повели в воспитательную комнату.
«Я это наблюдал, находясь в камере ШИЗО (штрафной изолятор — прим. ВЗГЛЯД) №1, там есть возможность отжать отверстие, через которое кормят осужденных, и когда проносили Макарова на руках сотрудники, ему завязали рот полотенцем. И пронесли в комнату воспитательных работ. При этом громко включили музыку, чтобы не было слышно криков», — сказал экс-заключенный.
По его словам, затем Макарова посадили в ШИЗО, а его самого перевели в другую камеру.
«Макаров кричал вечером через дверь, что ему отбили обе ноги, что он ходит кровью в туалет», — добавил Вахапов.
Бирюкова подтвердила рассказ бывшего заключенного.
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ об избиении осужденного Евгения Макарова в ИК № 1 в Ярославле. Этому предшествовало появление видеозаписи с пытками заключенных, по факту которой начали проверку.
Замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный Евгений Макаров, видео с пытками которого появилось в СМИ, пытался устроить провокацию в колонии.
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