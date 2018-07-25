В Воронежской области наградили местного жителя, благодаря бдительности которого задержан злоумышленник

Сегодня начальник отдела МВД России по Семилукскому району Дмитрий Баркалов и глава администрации Семилукского муниципального района Геннадий Швырков в торжественной обстановке вручили благодарственные письма местному жителю. Павел Водопьянов, став свидетелем преступления, не прошел мимо, а проявил активную жизненную позицию и помог избежать более тяжких последствий.

21 июля в г. Семилуки во дворе одного из домов злоумышленник напал с ножом на трех девушек, в результате двум из них были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Павел Водопьянов стал очевидцем произошедшего и пресек действия нападавшего. Местный житель отвел пострадавших на безопасное расстояние, а сам принял участие в задержании правонарушителя.

Руководитель отдела МВД выразил слова благодарности и отметил, что Павел проявил личное мужество и высокое гражданское самосознание, а его активные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогли предотвратить возможные более тяжкие последствия.