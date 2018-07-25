Минтранс РФ обяжет авиакомпании оснащать самолеты оборудованием для инвалидов

"Приказ согласован всеми причастными ведомствами, документ будет направлен в Минюст для регистрации до 1 августа", — сообщила ТАСС директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова

Что изменится

Согласно проекту приказа, изменения касаются в основном оборудования туалетных комнат, кресел-колясок для передвижения на борту, а также требований к свету и подлокотникам кресел в салоне самолета.

Проектом документа предусматривается целый ряд мер, который должен помочь маломобильным пассажирам сориентироваться в самолете: начиная от маркировки туалетной кабины «универсальным символом в виде пиктограммы или тактильной полосы» вплоть до окраски дозаторов мыла, дверных ручек и пр. Также кабинки необходимо будет оборудовать поручнями, а перед самой кабинкой в пассажирском салоне должно быть достаточное количества места для того, чтобы развернуть кресло-коляску для передвижения на борту.

Поверхность пола салона самолета, отмечается в проекте приказа, должна быть безбликовой и не скользкой, свет (за исключением лампочек для чтения и других осветительных устройств, управляемых маломобильным пассажиром) не должен при регулировке создавать теней или отблесков.

Как пояснили ТАСС в Минтрансе РФ, требования будут распространяться только на те воздушные суда, типовая конструкция которых подразумевает возможность перевозки инвалидов. То есть, например, легкомоторные самолеты под этот приказ не попадают.

"Гражданских самолетах Сухого" (производит российский SSJ-100, отвечает за маркетинг МС-21 — прим. ТАСС) сообщили ТАСС, что процесс внедрения изменений — вместе с разработкой, сертификацией и внедрением — может занять около года.

"Любое изменение конструкции авиакомпании согласовывают с разработчиком. На практике авиакомпании ничего не меняют сами. Обращаются с запросами именно к разработчикам, либо в специализированные компании, имеющие соответствующие сертификаты", — пояснили в ГСС, добавив, что все требования технически выполнимы, но некоторые потребуют изменения конструкций.