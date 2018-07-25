Минтранс РФ обяжет авиакомпании оснащать самолеты оборудованием для инвалидов 

МОСКВА, 25 июля. /Корреспондент ТАСС Мария Амирджанян/. Минтранс РФ разработал приказ (его копия есть у ТАСС), согласно которому самолеты, вошедшие в парк российских авиакомпаний после 1 января 2020 года, должны быть оборудованы рядом средств для маломобильных граждан.
"Приказ согласован всеми причастными ведомствами, документ будет направлен в Минюст для регистрации до 1 августа", — сообщила ТАСС директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.
Что изменится
Согласно проекту приказа, изменения касаются в основном оборудования туалетных комнат, кресел-колясок для передвижения на борту, а также требований к свету и подлокотникам кресел в салоне самолета.
Проектом документа предусматривается целый ряд мер, который должен помочь маломобильным пассажирам сориентироваться в самолете: начиная от маркировки туалетной кабины «универсальным символом в виде пиктограммы или тактильной полосы» вплоть до окраски дозаторов мыла, дверных ручек и пр. Также кабинки необходимо будет оборудовать поручнями, а перед самой кабинкой в пассажирском салоне должно быть достаточное количества места для того, чтобы развернуть кресло-коляску для передвижения на борту.
Поверхность пола салона самолета, отмечается в проекте приказа, должна быть безбликовой и не скользкой, свет (за исключением лампочек для чтения и других осветительных устройств, управляемых маломобильным пассажиром) не должен при регулировке создавать теней или отблесков.
Как пояснили ТАСС в Минтрансе РФ, требования будут распространяться только на те воздушные суда, типовая конструкция которых подразумевает возможность перевозки инвалидов. То есть, например, легкомоторные самолеты под этот приказ не попадают.
В "Гражданских самолетах Сухого" (производит российский SSJ-100, отвечает за маркетинг МС-21 — прим. ТАСС) сообщили ТАСС, что процесс внедрения изменений — вместе с разработкой, сертификацией и внедрением — может занять около года.
"Любое изменение конструкции авиакомпании согласовывают с разработчиком. На практике авиакомпании ничего не меняют сами. Обращаются с запросами именно к разработчикам, либо в специализированные компании, имеющие соответствующие сертификаты", — пояснили в ГСС, добавив, что все требования технически выполнимы, но некоторые потребуют изменения конструкций.
В Airbus и Boeing не ответили на запрос ТАСС. Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и S7 запрос ТАСС не прокомментировали.
"Новые самолеты уже приспособлены для людей с ограниченными возможностями, — сообщил ТАСС директор по производству "Utair — Пассажирские авиалинии" Андрей Семенов. — Сложная ситуация с небольшими самолетами на региональных направлениях. У авиакомпании большой парк самолетов, которые соединяют отдаленные уголки по всей стране напрямую. На таких рейсах Utair размещает коляски на борту по запросу. Также технически выполнимо оборудовать туалеты специальными знаками".