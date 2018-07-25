Первые в России: adidas и Aitarget провели медийную кампанию в Snapchat для российской аудитории

В начале июня Snapchat открыла доступ рекламодателям к таргетингу на российскую аудиторию.

adidas стал первым брендом, который протестировал рекламные возможности российской аудитории Snapchat при поддержке Aitarget, агентств Carat и iProspect Russia, входящих в Dentsu Aegis Network.

Накануне World Cup FIFA 2018 adidas запустил масштабную имиджевую кампанию «Креативность решает» стартовала накануне Чемпионата мира по футболу.

В ней приняли участие мировые звезды спорта, музыки и уличной культуры, среди которых Месси, Салах, Моуринью, Зидан, Бэкхем и многие другие. Для коммуникации с российской аудиторией бренда к проекту присоединился Юрий Дудь

В целях расширения каналов коммуникации с ЦА и увеличения охвата бренд принял решение первым среди рекламодателей протестировать возможность таргетированной рекламы на российских пользователей в соцсети Snapchat, ставшую доступной в начале июня.

Чемпионат мира по футболу 2018 — это ключевой бренд-момент для adidas во всем мире, для нас очень важно говорить с аудиторией через новые актуальные форматы и оставаться digital-first брендом. Чтобы донести ключевой месседж бренда adidas «Креативность решает» до самой продвинутой и мобильно-ориентированной аудитории, мы решили выйти одними из первых в пространство Snapchat и протестировать новую платформу.

Реклама Snap Ads в формате 5-секундного фрагмента видео была интегрирована прямо в контент пользователя и транслировалась при переключении между историями друзей. При нажатии на короткий ролик, пользователь переходил на полную версию видео внутри Snapchat.

Булат Ламбаев, Head of Brand and Agencies Development, Aitarget

Snapchat — новая перспективная площадка для рекламодателей. В России она будет наиболее актуальна для брендов, которые ориентированы на молодую женскую аудиторию в городах-миллионниках. Аудитория, доступная для таргетинга в России, — около 5,5 млн пользователей. Мы уже в течение года размещаем Snap Ads на зарубежных рынках и видим более низкий CPM, чем на других площадках.

Благодаря новому каналу коммуникации adidas увеличил свое присутствие в диджитал-среде, охватив молодую российскую аудиторию соцсети в возрасте от 14 до 35 лет.

Эстафету adidas подхватили и другие бренды из областей ecommerce и beauty, например, L'Oreal, которые тоже начали запускать свои медийные кампании в Snapchat