Представители Регоператора и управляющих организаций провели встречу в ТПП

На площадке Торгово-промышленной палаты Саратовской области прошла встреча Союза управляющих организаций с Региональным оператором Саратовской области по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Управление отходами».

В ходе мероприятия, в котором приняли участие финансовый директор Регоператора Юлия Медведева , председатель совета Союза управляющих организаций, Председатель комитета ЖКХ в Торгово-промышленной палате Саратовской области Михаил Жуковский и исполнительный директор Союза управляющих организаций Ростям Муратов, детально обсуждалось взаимодействие управляющих организаций с Региональным оператором.

Участников встречи, среди которых были руководители управляющих компаний Саратова , интересовали вопросы организации новой системы обращения с ТКО в регионе, порядка заключения договора и дальнейшей оплаты. Юлия Медведева рассказала, что обязанность заключить договор с Регоператором установлена федеральным законодательством. Вся деятельность регулируется государством, включая установление тарифа на обращение с отходами.

Участники встречи узнали о порядке оплаты коммунальной услуги и нормативах, установленных Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области. Руководители управляющих компаний задавали вопросы частного порядка, связанные с определенными домами и организацией вывоза отходов из тех МКД, в которых действуют мусоропроводы. Отдельно участников мероприятия заверили, что весь объем отходов, включая КГО, будет вывозиться в кратчайшие сроки. Для крупногабаритных отходов необходимо создание или определение специальной площадки складирования.

В завершении мероприятия все участники встречи договорились о продуктивном взаимодействии и оперативном разрешении возникающих вопросов.