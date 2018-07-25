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Представители Регоператора и управляющих организаций провели встречу в ТПП
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Представители Регоператора и управляющих организаций провели встречу в ТПП 

АиФ 1 час назад
На площадке Торгово-промышленной палаты Саратовской области прошла встреча Союза управляющих организаций с Региональным оператором Саратовской области по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Управление отходами».
В ходе мероприятия, в котором приняли участие финансовый директор Регоператора Юлия Медведева, председатель совета Союза управляющих организаций, Председатель комитета ЖКХ в Торгово-промышленной палате Саратовской области Михаил Жуковский и исполнительный директор Союза управляющих организаций Ростям Муратов, детально обсуждалось взаимодействие управляющих организаций с Региональным оператором.
Участников встречи, среди которых были руководители управляющих компаний Саратова, интересовали вопросы организации новой системы обращения с ТКО в регионе, порядка заключения договора и дальнейшей оплаты. Юлия Медведева рассказала, что обязанность заключить договор с Регоператором установлена федеральным законодательством. Вся деятельность регулируется государством, включая установление тарифа на обращение с отходами.
Участники встречи узнали о порядке оплаты коммунальной услуги и нормативах, установленных Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области. Руководители управляющих компаний задавали вопросы частного порядка, связанные с определенными домами и организацией вывоза отходов из тех МКД, в которых действуют мусоропроводы. Отдельно участников мероприятия заверили, что весь объем отходов, включая КГО, будет вывозиться в кратчайшие сроки. Для крупногабаритных отходов необходимо создание или определение специальной площадки складирования.
В завершении мероприятия все участники встречи договорились о продуктивном взаимодействии и оперативном разрешении возникающих вопросов.
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