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Бывшему президенту «Барселоны» грозит 11 лет тюрьмы
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Бывшему президенту «Барселоны» грозит 11 лет тюрьмы 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Прокуратура Испании требует 11 лет тюрьмы для бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Росселя, информирует La Vanguardia.
Правоохранительные органы обвиняют экс-функционера в отмывании денег и организации преступного сообщества.
Ранее Государственный суд Испании уже вынес обвинительный приговор в отношении Росселя и еще пяти человек за отмывание 20 миллионов евро, полученных от Бразильской конфедерации футбола, из которых 6,5 миллиона присвоил себе Россель.
Также десять лет лишения свободы грозят партнеру Росселя Жоану Безоли, а жена экс-президента каталонцев Марта Пинеда может сесть в тюрьму на семь лет. Более того, каждый из участников дела может заплатить около 50 миллионов евро в виде штрафов.
Россель занимал пост президента «Барселоны» с 2010 по 2014 год.
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