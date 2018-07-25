Бывшему президенту «Барселоны» грозит 11 лет тюрьмы

Прокуратура Испании требует 11 лет тюрьмы для бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Росселя , информирует La Vanguardia.

Правоохранительные органы обвиняют экс-функционера в отмывании денег и организации преступного сообщества.

Ранее Государственный суд Испании уже вынес обвинительный приговор в отношении Росселя и еще пяти человек за отмывание 20 миллионов евро, полученных от Бразильской конфедерации футбола, из которых 6,5 миллиона присвоил себе Россель.

Также десять лет лишения свободы грозят партнеру Росселя Жоану Безоли, а жена экс-президента каталонцев Марта Пинеда может сесть в тюрьму на семь лет. Более того, каждый из участников дела может заплатить около 50 миллионов евро в виде штрафов.

Россель занимал пост президента «Барселоны» с 2010 по 2014 год.