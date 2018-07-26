В Иркутске полиция ведет розыск без вести пропавшего пенсионера

Вечером 24 июля в дежурную часть

межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение

от местной жительницы. Женщина сообщила, что ушел из дома и до настоящего времени не вернулся её отец Василий Георгиевич Кузнецов.

63-летний пенсионер ушёл из дома, расположенного в Октябрьском районе

города Иркутска.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие седые.

Был одет в тельняшку бело-синего цвета,

трико чёрное с белыми лампасами по бокам, черные носки, тапочки синего

цвета с белой подвой. Пожилой мужчина имеет психическое расстройство.

Граждан, располагающих сведениями о месте

нахождения Василия Кузнецова, полиция просит обращаться по телефонам

29-21-40; 35-01-01.