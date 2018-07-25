София Никитчук предстала в летнем сексуальном образе

«Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс Россия — 2015» и первая «Вице-мисс мира » София Никитчук поделилась сексуальными снимками с жаркого отдыха в Испании . Поклонники вновь удивились красоте уралочки и одарили ее комплиментами, об этом сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал»

Неделю уральская красавица София Никитчук провела на отдыхе в Испании. Судя по снимкам, девушка наслаждалась солнцем, загорала, купалась и проводила время со своими друзьями. Сначала она посетила Барселону, прогулялась по городским улицам, побывала в Каталонии и провела время на пляжном курорте Nikki beach в Марабелье. Фотографии с отдыха получились очень горячими, поклонники не уставали одаривать модель комплиментами.

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 14 Июл 2018 в 1:00 PDT