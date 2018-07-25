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Фонд экономической поддержки казачьих сельхозкооперативов предложили создать на Кубани
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Фонд экономической поддержки казачьих сельхозкооперативов предложили создать на Кубани 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Кубанское казачье войско проработает вопрос создания фонда поддержки казачьих сельскохозяйственных кооперативов. Об этом во вторник сообщил первый заместитель атамана войска Николай Перваков на Совете атаманов Кубанского казачьего войска.
"Считаю, что нам необходимо подумать и о создании фонда экономической поддержки кооперативов, в который будут вноситься деньги, к примеру от 300 до 500 рублей с каждого гектара земли, используемой обществами. При этом управлять и распоряжаться деньгами фонда должен попечительский совет, состоящий из атаманов районных казачьих обществ", — сказал он.
По его словам, деньги из фонда будут выделяться районным казачьим обществам и кооперативам в виде возвратного беспроцентного займа или частично возвратного займа. Также средства могут выделяться кооперативам, участвующим в государственных и краевых программах на получение грантов, но не имеющих возможности самостоятельно собрать сумму для софинансирования.
"В мае этого года из 13 претендентов на получение гранта на развитие материально-технической базы получили только четыре кооператива, в том числе и наш сельскохозяйственный потребительский кооператив «Казачий», — добавил Перваков.
Казаки на Кубани активно развивают экономическую деятельность, прежде всего в сфере сельского хозяйства. В частности, более 1,5 тыс. казаков заняты в сельскохозяйственной деятельности и сфере услуг, и их число растет. Кубанскому казачьему войску принадлежит более 14 тыс. га пашни, где выращиваются, в частности, зерновые культуры, валовый сбор зерна в этом году по войску достиг почти 23 тыс. т (годом ранее — 20,5 тыс. т).
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