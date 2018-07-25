На Урале подвели промежуточные итоги работы волонтерского движения

В ходе заседания обсуждались итоги первой половины 2018 года по выполнению мероприятий Года добровольца, а также основные направления деятельности во втором полугодии в регионах УФО.

Согласно сообщению пресс-службы, на Урале действуют 670 добровольческих организаций, которые ведут свою деятельность по социальному, медицинскому, патриотическому, культурно-просветительскому и экологическому направлениям. Уральские добровольцы принимают активное участие во всероссийских, межрегиональных и региональных акциях, форумах, образовательных и международных программах. В частности, волонтерами Урала подано более 950 заявок для участия во всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2018».

В своем выступлении Сергей Морев отметил важность поддержки добровольческих объединений и формирования образа добровольца в сознании граждан.

В рамках совещания органы исполнительной власти ЯНАО сообщили, что в настоящее время в округе активно ведется работа по привлечению старшего поколения в добровольческую деятельность с помощью организаций социального обслуживания. «Серебряные» волонтеры проводят творческие мастер-классы, оказывают помощь при проведении культурных мероприятий, участвуют в разработке и реализации программ в области поддержки социально незащищенных слоев населения.

По словам заместителя губернатора ЯНАО Татьяны Бучковой, на сегодня на Ямале более 5 тысяч волонтеров и порядка 170 добровольческих объединений. В частности, к организации и проведению мероприятий всероссийской акции «Добровольцы — детям» привлечено более 30 тысяч добровольцев, большая часть из которых — дети.

Она добавила, что в первом полугодии было открыто региональное отделение всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», в его состав вошли студенты-медики, представители сферы здравоохранения, психологи, ученики профильных классов, педагоги, которые уже активно участвуют в окружных и всероссийских мероприятиях и акциях.

Киргизии, "13 июля 2018 года стартовала вторая экспедиция по очистке острова Вилькицкий. В 2017 году волонтеры Арктики приступили к уборке арктического острова, где скопилось более 800 тонн металлолома. Помимо экологической, экспедиция выполняет еще и научно-исследовательскую функцию. В отряд вошли 30 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья — Казахстана Израиля ", — рассказала Татьяна Бучкова об экологических мероприятиях и роли волонтеров в миссии региона по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Она добавила, что в данный момент продолжается начатая в 2017 году акция «Будущее Арктики»: отряды волонтеров по 15-20 человек наводят порядок в муниципалитетах.

О других регионах УФО пресс-служба также сообщила, что югорские «серебряные» волонтеры оказали помощь почти полутора тысячам граждан пожилого возраста и инвалидам, более 310 семьей, испытывающим трудности в воспитании детей, а тюменскими «серебряными» волонтерами проведено свыше одной тысячи мероприятий по социальному сопровождению пожилых людей, в том числе маломобильных.