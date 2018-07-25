Сербский епископ призвал Белград и Приштину не рассматривать раздел Косово

БЕЛГРАД, 25 июл — РИА Новости . Епископ Рашско-Призренский (покрывает территорию Косово и Метохии) Сербской православной церкви (СПЦ) Теодосие призвал в открытом письме руководство в Белграде и Приштине не рассматривать как возможное решение проблемы региона территориальный раздел Косово, который, по его мнению, приведет к исходу последних сербов из края.

Тема обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ. Последним такой путь предложил сторонам в июле заместитель председателя оппозиционной парламентской партии самопровозглашенной республики — Демократический союз Косово — Люфти Хазири. На это косовский премьер и бывший полевой командир албанских отрядов Рамуш Харадинай ответил, что «раздел будет означать войну».

"Мы глубоко обеспокоены все более частыми политически и морально безответственными заявлениями политиков с обеих сторон об «окончательном решении» в контексте раздела территорий и «разграничения сербов и албанцев». Подобные заявления среди наших верующих, в регионе и во всем мире вызывают беспокойство и волнение. Означают ли они, что большинство косовско-метохийских сербов, которые живут на юге от реки Ибар, должны будут уйти из своих домов и оставить свои важнейшие святыни — патриархию в Печи, Дечани, Грачаницу, Призрен?" — обратился в открытом письме, размещенном на сайте епархии, владыка Теодосий.

По его словам, подобный способ решения косовского вопроса вызвал бы цепную реакцию сепаратизма в балканском регионе и всей Европе и привел бы к «новому кровопролитию, страданиям и изгнанию мирного населения».

"Поэтому как епископ, а, прежде всего, как христианин и человек, который большую часть своей жизни провел с духовенством и монашеством в Косово и Метохии, призываю политиков в Белграде и Приштине и международных посредников в диалоге и другие официальные лица, чтобы решение всех вопросов по Косово они искали исключительно при условии сохранения мира и безопасности всех граждан, особенно национальных и конфессиональных меньшинств, и сохранения их духовного и культурного наследия, исторической идентичности, свободы личности и вероисповедания", — отметил епископ Рашско-Призренский.

По данным СПЦ, албанские экстремисты с июня 1999 года уничтожили около 150 православных святынь в Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории ) силами НАТО . В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.