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Депутат предстанет перед судом
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Депутат предстанет перед судом 

ТВ-МИГ 32 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из открытых источников
Региональное управление Следственного комитета сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении депутата Совета народных депутатов Александровского района 38-летнего Игоря Аванесяна. Он обвиняется в хищении вверенного имущества в особо крупном размере.
Следователи выяснили, что с августа 2011 по август 2016 года Аванесян занимал должность руководителя предприятия с основными видами деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных, ремонтных, строительных услуг населению и юридическим лицам.
Услуги предоставлялись по заявкам управляющих компаний и товариществ собственников жилья домов, состоящих на обслуживании его же ООО «ЖКС „Алдега“ (»Жилищно-коммунальная служба «Алдега»), определялся объем работы, составлялись необходимые документы.
В сентябре 2015 года Аванесян стал депутатом, но продолжал занимать пост директора компании. По версии следствия, в период с января 2015 по конец августа 2016 года Аванесян реализовал корыстную схему по хищению денежных средств жилищно-коммунальной компании.
Он заключал фиктивные договоры с московскими и местными подрядчиками на уборку придомовых территорий у многоквартирных александровских домов, мест общего пользования там же, в том числе — санитарную обработку, очистку от снега и наледи кровель домов и т.д.
Потом Аванесян организовывал заполнение от имени получателей расходных ордеров и далее сам же получал в кассе «Алдеги» деньги, которые шли якобы в счет оплаты фактически не существующих договорных подрядных отношений.
По оценкам следствия, за весь период предприимчивый депутат получил в кассе предприятия более 37 миллионов 700 тысяч рублей.
В ходе следствия Аванесян вину свою не признал и даже пытался переложить ответственность на других.
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