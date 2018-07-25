Ещё
Виталий Фридзон: «Я отлично отношусь к „Локомотиву“, хорошо знаю главного тренера и думаю, у нас все получится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виталий Фридзон: «Я отлично отношусь к „Локомотиву“, хорошо знаю главного тренера и думаю, у нас все получится 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Атакующий защитник Виталий Фридзон прокомментировал подписание двухлетнего контракта с «Локомотивом». — Я очень рад стать частью «Локо». Знаю, что клуб давно проявлял ко мне интерес, но, видимо, время пришло только сейчас, — цитирует пресс-служба краснодарского клуба слова Фридзона. — Я отлично отношусь к «Локомотиву», хорошо знаю главного тренера и думаю, у нас все получится. Кроме того, на юге замечательные болельщики, играть у вас в составе сборной всегда было удовольствием. Я рад, что теперь «Баскет-Холл» станет и моей домашней ареной. Сделаю все возможное, чтобы помочь Краснодару достичь всех поставленных целей.
Фридзон покинул ЦСКА. Он является лучшим бомбардиром в истории Единой лиги ВТБ
Спорт-Экспресс: последние новости
Шарипова – во втором круге турнира в Наньчане "Рома" после срыва трансфера Малкома прорабатывает варианты с Сусо, Берарди, Бэйли и Товеном Руслан Нигматуллин: "ПАОК и "Базель" – средние команды, но с обеими "Спартаку" будет непросто"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма574
Россия пригрозила Грузии силой87
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку367
Заявление Лолиты грозит международным скандалом269
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение