Виталий Фридзон: «Я отлично отношусь к „Локомотиву“, хорошо знаю главного тренера и думаю, у нас все получится 

Атакующий защитник Виталий Фридзон прокомментировал подписание двухлетнего контракта с «Локомотивом». — Я очень рад стать частью «Локо». Знаю, что клуб давно проявлял ко мне интерес, но, видимо, время пришло только сейчас, — цитирует пресс-служба краснодарского клуба слова Фридзона. — Я отлично отношусь к «Локомотиву», хорошо знаю главного тренера и думаю, у нас все получится. Кроме того, на юге замечательные болельщики, играть у вас в составе сборной всегда было удовольствием. Я рад, что теперь «Баскет-Холл» станет и моей домашней ареной. Сделаю все возможное, чтобы помочь Краснодару достичь всех поставленных целей.
Фридзон покинул ЦСКА. Он является лучшим бомбардиром в истории Единой лиги ВТБ