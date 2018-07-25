Самое продолжительное «кровавое» лунное затмение 27 июля будет судьбоносным и зрелищным

В ближайшую пятницу, 27 июля, с 21:24 до 01:19 по московскому времени произойдет уникальное полное затмение Луны, видимое практически на всей территории России . Мало того что оно будет продолжительным, но еще приобретет темно-красный оттенок.

Луна пройдёт через центр земной тени. И это будет первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года, сообщается на сайте Московского планетария.

Это затмение станет самым продолжительным и зрелищным в XXI веке. Его продолжительность составит 3 часа 56 минут, а полная фаза затмения продлится 1 час 43 минуты (с 22:30 мск до 00:13 мск). В последний раз Луна так глубоко погружалась в земную тень 15 июня 2011 года.

Помимо этого события, 27 июля произойдет великое противостояние Марса и Солнца, так его окрестили астрономы. — На юго-востоке, после захода Солнца, невысоко над горизонтом видно яркое красноватое светило — это планета Марс. 27 июля 2018 года в 08:12 мск, находясь в 57731916 км от Земли, он вступит в великое противостояние с Солнцем. Наступает один из самых благоприятных периодов наблюдения Красной планеты за последние 15 лет. Противостояния происходят примерно через каждые два года. Если Марс подлетает к нашей планете максимально близко — меньше, чем на 60 млн км., то такие противостояния называют великими противостояниями, они случаются через каждые 15 или 17 лет.

— Множество открытий было сделано именно в моменты великих противостояний Красной планеты. Самым знаменитым среди великих противостояний Марса по праву считают случившееся 5 сентября 1877 года, когда Марс приблизился к Земле на 56413782 км. Именно тогда американский астроном Асаф Холл открыл два спутника Марса — Фобос и Деймос. И тогда же итальянский астроном Джованни Скиапарелли открыл знаменитые марсианские «каналы», — сообщает Московский планетарий.

Во время великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, выделяясь яркой красно-оранжевой окраской. В противостоянии планета имеет максимальный блеск, пересекает небесный меридиан в полночь и заходит с восходом Солнца (т.е. видна всю ночь). Астрономы всегда ждут этих моментов.

В связи с двумя этими редкими и красочными событиями многие астрологи поспешили дать свои прогнозы, а именно, как «кровавое» затмение и противостояние планет повлияет на людские судьбы:

Уникальное Лунное Затмение будет буквально рушить все барьеры и старый порядок. Полное Лунное Затмение несет изменения в такие сферы жизни, как свобода, развитие, реализация себя. Людей ждут кардинальные перестройки в их жизни. Будет рушиться всё, в чем не было стабильности: неискренние и негармоничные отношения, нелюбимая работа, нестабильные финансовые дела, неправильные цели.

Особенно революционными будут изменения в работе и самореализации. Это будет удачный период для изобретений, творческих дел, инноваций, работы в сфере IT.

Большие перемены коснутся новых идей, реализации новых дел, достижения целей. Многие проекты буквально выстрелят благодаря творческому подходу и нестандартным решениям. Это будет время прорыва.

В жизни женщин также будет много перемен, связанных с отношениями. Стоит помнить, что Лунное Затмение несёт в жизни многих людей конфликты, кризисы, ситуации, связанные с борьбой и соперничеством.

Многие люди окажутся прямо перед своими страхами. Важные перемены могут коснуться материальной стабильности, вещей, которые вы считали своей собственностью. Можно будет увидеть и получить результаты своих прошлых стараний и работы, перейти на новый уровень свободы, дохода, выйти за пределы возможного.