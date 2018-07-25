Тюмень объединяет предпринимателей со всей России

В тюменском загородном центре «Олимпийская ребячка» 14, 15 и 16 сентября пройдет международный форум «Слет Успешных Предпринимателей — СУП-2018».

Каждый участник форума получит возможность познакомиться с успешными предпринимателями и найти новых партнеров, клиентов, инвесторов, приобрести новые знания, узнать истории успехов и провалов успешных предпринимателей и получить ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Всех участников ждут три насыщенных и активных дня. В программу форума входят выступления в формате TED и мастер-классы, которые проведут топовые российские предприниматели: Евгений Лашков, предприниматель и инвестор, владелец группы компаний в сфере e-commerce, собственник двух фондов с оборотом более 500 миллионов рублей, Станислав Боков, предприниматель, генеральный директор и основатель кофейни «Coffee3» и школы бариста, победитель федерального этапа премии «Бизнес-Успех 2016» в номинации «Лучший молодежный проект», Валерий Золотухин , предприниматель, долларовый миллионер, бизнес-ангел, основатель инвестиционной компании IMPEX, Алексей Павлов , основатель сети ресторанов «Суши мастер» и другие.

На площадке форума будет организована бизнес-игра «Завод», где на восемь часов участники смогут примерить на себя роль сотрудника завода любой должности. Бизнес-игра позволит погрузиться в атмосферу предпринимательства, научиться налаживать коммуникации внутри команды, мыслить масштабно, а главное — увидеть, насколько важно уметь принимать правильные управленческие решения.

На фестивале правды «True Story Fest» известные спикеры расскажут реальные истории о развитии своего дела, взлетах и падениях и жестких предпринимательских решениях. По словам организаторов, основной мотив СУП 2018 — это связи. В одном месте собирутся предприниматели со всей России и стран СНГ. Для участников будет работать нетворкинг площадка, где пройдет ряд мероприятий для расширения деловых связей и контактов: менторская гостиная, media speed dating, закрытый нетворкинг для соискателей и инвесторов ярмарки инвестиций, карта связей и стена контактов предпринимателей и необычный квест на нетворкинг.

Также в рамках форума пройдет проект «Сфера развития», где предприниматели объединятся в группы, чтобы обменяться друг с другом опытом, знаниями, получить обратную связь, критику и поддержку.

На форуме будут работать ярмарка инвестиций, где участники представят свои бизнес-проекты, ярмарка ресурсов от партнеров форума и площадка по государственной поддержке предпринимателей, а также конкурс «Молодой предприниматель России».

Организатор мероприятия: Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» при поддержке правительства Тюменской области . Подать заявку на участие можно на официальном сайте форума.

Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»