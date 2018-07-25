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Фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Разнежье
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Фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Разнежье 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в селе Разнежье Воротынского района, сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин по итогам проведения личного приема граждан.
Жители села неоднократно обращались в различные инстанции по поводу доступности медицинский услуг. По словам жителя села Леонида Казнина, ФАП в Разнежье был построен сразу после войны и сейчас пришел в негодность. При этом в населенном пункте живут более 370 человек. Летом количество жителей села возрастает до двух тысяч.
«В 2018 году в регионе планируется строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели планируется направить более 55 миллионов рублей, — сообщил Глеб Никитин. — Принято решение, что один из новых ФАПов появится в селе Разнежье Воротынского района».
Глава региона поручил министру здравоохранения Нижегородской области Антону Шаклунову контролировать реализацию программы. Также, по словам Глеба Никитина, в 2018 году планируется приобрести пять мобильных ФАПов для районов с наибольшим населением.
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