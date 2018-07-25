Фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Разнежье

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в селе Разнежье Воротынского района, сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин по итогам проведения личного приема граждан.

Жители села неоднократно обращались в различные инстанции по поводу доступности медицинский услуг. По словам жителя села Леонида Казнина, ФАП в Разнежье был построен сразу после войны и сейчас пришел в негодность. При этом в населенном пункте живут более 370 человек. Летом количество жителей села возрастает до двух тысяч.

«В 2018 году в регионе планируется строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели планируется направить более 55 миллионов рублей, — сообщил Глеб Никитин. — Принято решение, что один из новых ФАПов появится в селе Разнежье Воротынского района».