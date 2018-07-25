За советом к ИИ: как робот может помочь частному инвестору

Для справки

Робоэдвайзер — это сложная программа, фактически выполняющая функции портфельного управляющего. В ее «обязанности» входит три задачи — оценить возможности инвестора, подобрать ему оптимальный портфель и проработать инвестиционную политику.

Лучше всего робоэдвайзеры показывают себя на длинных дистанциях — при инвестициях сроком от трех лет. По нашим подсчетам, «машина» оказывается права с прогнозом в 65% случаев.

Это значит, что в конечном итоге инвестор получит прибыль. К слову, показатель успеха при прогнозировании у «живых» инвест-консультантов не сильно отличается — выше на несколько процентных пунктов. Однако, в отличие от консультанта-человека, — «машина» может мгновенно изучить около 100 тысяч различных документов и составить на их основании прогноз.

Особенно эффективно роботам удается предсказывать последствия политических событий. Например, робот Kensho «угадал» направление движения курса фунта стерлингов после объявления брекзита в Великобритании . Согласно его прогнозу, национальную валюту ждало резкое падение. И фунт действительно поставил антирекорд, просев до своего минимума — $1,22.

Исторически услуги персонального инвестиционного консультирования стоят очень дорого, по разным данным, комиссия может достигать 2% в год от всех денег, вверенных в управление. Автоматизация сделала возможным продавать услугу вдвое дешевле. Например, американский робоэдвайзер Charles Schwab работает за комиссию в 0,28%.

Рискованное предприятие

Чтобы начать инвестировать, требуется сделать несколько простых шагов: выбрать брокера (или робоэдвайзера) и зарегистрировать индивидуальный инвестиционный счет или ИИС. Непосредственным формированием портфеля уже займется «машина». Наполнение портфеля будет полностью зависеть от степени «азартности» его владельца. Уровень риска, на который готов пойти инвестор, практически единственный параметр, передаваемый роботу. В большинстве сервисов риск оценивается по 10-балльной шкале. 0 — это безрисковые инвестиции.

Разумеется, нужно понимать, что полностью безрисковых инвестиций не существует, просто в этом случае возможность потерять деньги очень мала.

10 — очень высокий уровень риска. Значит, инвестор готов вкладываться в активы с высокой волатильностью. При этом у риска и возможного дохода прямая зависимость: чем «ненадежнее» актив, тем больше денег он может принести. Практически каждый сервис предлагает пройти тест на риск-профиль. То есть определить, насколько инвестор в душе «игрок». Опросник «Финансового автопилота», к примеру, состоит из 11 вопросов. Чтобы сформировать мнение о «характере» инвестора, сервис просит последнего подумать о том, каким его видят близкие люди, решить несколько финансовых задач и подобрать ассоциацию к слову «Риск».

Разумеется, результаты теста — не показание к выбору определенного уровня риска. Это скорее рекомендация. Важно понимать, что очень осторожный человек, выбравший 10 баллов, скорее всего, станет «хвататься за сердце» каждый раз, когда портфель будет показывать отрицательный баланс, и может сгоряча начать продавать активы на падении. Я видел такое не раз.

К слову, тут кроется еще одно важное отличие «машины» от человека — отсутствие эмоций. Робот не поддастся панике, а будет постепенно продавать подорожавшие активы и покупать подешевевшие, таким образом возвращая стоимость портфеля в «плюс».

Я решил для себя, что буду инвестировать в самые доходные активы. Поставил уровень риска на 10-ку. Правда при этом установил несколько важных правил. Во-первых, относился к вложенным деньгам, как к «оторванному ломтю», чтобы сильно не переживать, если часть потеряю. Во-вторых, заходил в свой профиль не чаще раза в месяц, а то вдруг результат меня неприятно удивит, и я дров наломаю. В итоге через три года заработал половину от вложенных средств.

Антон Б., частный инвестор

Собрать или управлять

Современные автоматизированные советники делятся на два типа: первые только формируют портфель, вторые, помимо этого, берут на себя управление активами. Некоторые робоэдвайзеры от банков (например, « ВТБ24 Автопилот» от ВТБ24) занимаются только подбором перспективных активов для инвестора. Таким образом, «на выходе» инвестор получает лишь подобранный под его запросы портфель, дальнейшее же управление активами (а иногда и покупка предложенных активов) ложится на его плечи.

Следует понимать, что с формирования портфеля все только начинается. Например, время от времени необходимо проводить перебалансировку. Она осуществляется для того, чтобы пересмотреть активы, находящиеся в портфеле, какие-то продать, а какие-то купить, чтобы вернуться к изначально запланированному соотношению риска и доходности.

Для осуществления перебалансировки требуется вновь провести анализ ситуации на финансовом рынке и принять решения о покупке-продаже части активов. Если начинающий инвестор не смог в первый раз собрать для себя портфель и доверился робоэдвайзеру, то, вероятнее всего, и перебалансировка станет для него проблемой.

Что я могу посоветовать новичкам? Начинающим инвесторам я рекомендую доверять управление активами робоэдвайзерам. Робот сам проведет перебалансировку и сможет произвести правильные действия в случае, если портфель станет показывать убыток. Кстати, сервис Right самостоятельно делает перебалансировку портфеля раз в квартал. С ведома инвестора, разумеется.

Какие сервисы существуют

Сегодня безусловный лидер по количеству активов в управлении робоэдвайзеров — США . Там население давно прибегает к помощи «машин», чтобы заработать на пенсию или собрать деньги для крупной покупки. Наибольших успехов добились такие сервисы как Vanguard, Charles Schwab, Betterment и другие. К сожалению, для россиян заграничные сервисы недоступны. Однако сегодня в России также немало собственных робоэдвайзеров.

Из наиболее известных отечественных роботов можно выделить «Финансовый автопилот») и Right. Первый — разработка компании FinEx, второй — «М3». Оба сервиса берут на себя полное управление активами. В их функции входит, естественно, первичное формирование портфеля, а также перебалансировка раз в квартал. «Финансовый автопилот» работает с суммами от 100 тысяч рублей (как и подавляющее большинство российских робоэдвайзеров). А его комиссия составляет 0,89% в год, но не менее 500 рублей.

Робот Right берется инвестировать 30 тысяч рублей и больше. Сам сервис комиссии не берет, однако он является партнером «Финам», и инвестору придется оплачивать брокерские услуги «Финама» по их тарифам, но не менее 2 тысяч рублей в год. В 2019-м году стартует еще один отечественный робоэдвайзер — Raison.ai. Помимо «традиционного» портфеля он предложит инвестиции в криптовалюты, а для формирования рекомендаций будут использованы алгоритмы искусственного интеллекта.

Крупные отечественные банки также располагают собственными робоэдвайзерами.

Например, проект ВТБ24 «ВТБ24-Автопилот» — сервис портфельных рекомендаций. Он бесплатно подбирает подходящие активы. Однако покупка активов и управление ими осуществляется инвестором самостоятельно через другие сервисы или брокерские компании. Только консультированием занимается также сервис « АК БАРС Советник» от АК БАРС. Робоэдвайзер «Простые инвестиции» от «Сбербанка» составляет портфель на сумму от 100 тысяч рублей и в дальнейшем управляет активами инвестора. За свою работу просит комиссию в 1,5%.

Проживая за пределами США или Европы, невозможно зарегистрироваться в большинстве популярных иностранных робоэдвайзеров. Даже в тестовом режиме. Однако сервисы Wealthfront и Nutmeg формируют портфели и демонстрируют их посетителям сайта.

Сколько можно заработать

Робоэдвайзеры наполнят портфель инвестора исходя из пожеланий последнего. В частности, проанализируют его цели (большая покупка или безбедная старость), степень «азартности», финансовые возможности. Наибольшее влияние, разумеется, на состав активов будет оказывать уровень риска, заложенный инвестором в программу. Ниже три примера портфеля — при нулях баллов риска, 5-ти и 10-ти.

Портфели сформированы с помощью сервиса «Финансовый автопилот», а возможные потери просчитаны роботом Right.

0 баллов

В качестве примера можно взять условного инвестора Иванова. У него есть 100 тысяч рублей, и он хочет инвестировать их без риска. Робоэдвайзер предлагает Иванову в таком случае следующий портфель:

64,47% — FXMM (ETF на краткосрочные гособлигации США)

16,06% — FXRB (Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем)

4,99% — FXRL (Акции/Россия)

4,60% — FXUS (Акции / США)

2,99% — FXGD (Золото)

1,01% — FXIT (Акции / ИТ-Сектор США)

0,98% — FXUK (Акции / Великобритания)

Основу портфеля составляют «безопасные» облигации — больше 80%. С таким портфелем вероятно через год Иванов заработает 7 619 рублей. То есть доходность «безрискового» портфеля составит 7,6% годовых. В среднем как у большинства депозитов.

5 баллов

Если уровень риска возрастет до 5 баллов, робоэдвайзер предложит Иванову следующий сценарий:

31,34% — FXRB (Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем)

25,11% — FXRL (Акции/Россия)

8,82% — FXIT (Акции / ИТ-Сектор США)

5,04% — FXUK (Акции / Великобритания)

5,04% — FXGD (Золото)

4,97% — FXUS (Акции / США)

4,94% — FXAU (Акции / Австралия)

4,92% — FXDE (Акции / Германия)

4,92% — FXCN (Акции / Китай)

4,90% — FXJP (Акции / Япония)

В таком портфеле количество облигаций уменьшено до трети, а вот количество «рисковых» активов, вроде акций ИТ-сектора, — увеличено. В этом случае инвестор предположительно заработает за год 10 360 рублей. То есть уже 10,4% годовых. При этом робот предупреждает, при 5-балльном уровне риска можно потерять до 19,5% собственных средств. Больше — маловероятно.

10 баллов

Самый «рискованный» сценарий с 10-ю баллами предполагает следующее наполнение портфеля:

25,17% — FXIT (Акции / ИТ-Сектор США)

25,05% — FXRL (Акции/Россия)

15,01% — FXDE (Акции / Германия)

5,03% — FXUK (Акции / Великобритания)

5,03% — FXGD (Золото)

5,02% — FXRB (Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем)

4,96% — FXUS (Акции / США)

4,93% — FXAU (Акции / Австралия)

4,91% — FXCN (Акции / Китай)

4,89% — FXJP (Акции / Япония)

Тут облигации — в меньшинстве. Таким образом, Иванов может заработать за год 11 250 рублей, то есть рассчитывать на 11,3% годовых. Но и риски велики: можно недосчитаться трети своих денег.

Робоэдвайзер — инструмент длинных инвестиций. Он прекрасно подходит для накопления и приумножения капитала, сбора средств для крупной покупки или создания «альтернативной» пенсии. Если не пускаться в самые рискованные стратегии инвестирования, с большой вероятностью робот поможет осуществить финансовые цели инвестора.

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