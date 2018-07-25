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В России установят порядок управления малоэтажными домами
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В России установят порядок управления малоэтажными домами 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На выбор у жильцов будет три возможных способа. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Александр Сидякин, Павел Качкаев, Ирина Марьяш, Ольга Павлова, Вадим Булавинов, Сергей Пахомов, Татьяна Цыбизова, Михаил Чернышёв, Виктор Шрейдер, Михаил Гулевский, Ирина Гусева и Евгений Шулепов.
Под малоэтажными жилыми комплексами подразумеваются отдельно стоящие жилые дома, и (или) жилые дома блокированные, и (или) многоквартирные дома с количеством надземных этажей не более чем три (без учёта мансардного этажа), возведённых на одном или нескольких земельных участках, образующих один или несколько элементов планировочной структуры в соответствии с документацией по планировке территории.
Управление такими домами будет осуществляться тремя способами — непосредственно, если количество помещений в таком дома не превышает 30, товариществом собственников жилья или управляющей организацией. Решение о выборе способа управления примут жильцы.
Законопроектом также предусматривается установление порядка определения общего имущества в малоэтажном жилом комплексе и правила по его содержанию. В рамках этого вводится новый документ — правила создания и эксплуатации малоэтажного жилого комплекса.
Кроме того, устанавливаются порядок проведения общих собраний в малоэтажных жилых комплексах, вопросы, рассмотрение которых относится к компетенции общего собрания, а также порядок голосования на таких общих собраниях.
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