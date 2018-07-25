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Прокуратура потребовала посадить экс-президента «Барселоны» на 11 лет
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Прокуратура потребовала посадить экс-президента «Барселоны» на 11 лет 

SPORT24.ru 1 час назад
Испанская прокуратура потребовала 11 лет тюремного заключения для бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя. Его обвиняют в ряде преступлений, включая отмывание денег и создание преступной организации, сообщает журналист Тарик Панджа.
Отметим, что ранее Росель в ходе прослушивавшегося полицией разговора признался, что участвовал в покупке печени для экс-игрока «Барсы» Эрика Абидаля на нелегальном рынке органов. Абидалю требовалась пересадка. Прокуратура намерена повторно расследовать это дело.
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