Прокуратура потребовала посадить экс-президента «Барселоны» на 11 лет

Испанская прокуратура потребовала 11 лет тюремного заключения для бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя. Его обвиняют в ряде преступлений, включая отмывание денег и создание преступной организации, сообщает журналист Тарик Панджа.