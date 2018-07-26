Где зарплаты голодающих шахтеров? Факты и аргументы сторон

Долги по зарплате голодающим забайкальским старателям погасят до конца июля. Половина 32-миллионного долга золотодобытчикам должна поступить вечером в пятницу, 17 июля, остальное ждут в понедельник, заявил гендиректор Дарасунского рудника Евгений Рогалев. Компания «Урюмкан», которой принадлежит рудник, во всем винит Промсвязьбанк . В банке говорят об управленческих ошибках «Урюмкана».

Шахтеры не получают зарплату уже два месяца. 24 июля они начали голодовку. Сначала в ней участвовали 63 человека, которые отказались подниматься из забоя на поверхность. На следующий день к акции присоединились еще несколько десятков работников рудника, которые расположились в офисе предприятия. И теперь голодают уже около сотни старателей, рассказал Business FM шахтер Юрий Бакаев:

— Никто из руководства предприятия так и не поговорил с вами?

— Директор рудника звонил, сказал, что завтра нам первые выплаты проведут, а остальные в понедельник.

— Нам сказали, что кто-то из ваших коллег собирался завтра детей привести на голодовку. Действительно есть такие мысли?

— Есть, дети лет по 12 находятся здесь, но не много. Но они вечером уйдут. Их так, в поддержку привели.

— Они не голодают?

— Нет, конечно.

Компания — владелец рудника утверждает: «Деньги есть, они застряли в Промсвязьбанке». В чем проблема? В Промсвязьбанке есть деньги одного юридического лица — группы компаний «Урюмкан», а долги по зарплате возникли у другого юрлица — у непосредственно «Дарасунского рудника».

В «Урюмкане» настаивают: когда покупка рудника только готовилась, прежнюю администрацию банка ничего не смущало, но ситуация изменилась, говорит главный экономист группы компаний «Урюмкан» Ольга Майорова:

Ольга Майорова главный экономист группы компаний «Урюмкан» «Они его не включают в нашу группу компаний, потому что они защищают свои и наши интересы, что мы должны свободные средства представлять в первую очередь на погашение обязательств перед банком. У нас нет никаких просроченных задолженностей, все погашения мы производим в срок. В чем еще проблема? В том, что когда мы приобретали Дарасунский рудник, у нас было понимание, как мы его будем финансировать, были определенные договоренности с банком. Но так как в Промсвязьбанке произошла санация и там по факту до сих пор временная администрация, банк не готов принимать никаких решений».

Директор департамента по связям с общественностью Промсвязьбанка Ксения Большакова парирует: банк предупреждал, что рудник покупать не нужно, собственники «Урюмкана» рекомендациям не вняли, отвечать за чужие ошибки банк не будет.

Ксения Большакова директор департамента по связям с общественностью Промсвязьбанка «Негативный сценарий, о котором банк предупреждал собственников группы компании „Урюмкан“, полностью реализовался. Дарасунский рудник столкнулся с задержкой по выплате зарплат шахтерам. Менеджмент компании пытается решить проблему за счет средств, выданных банком другим компаниям группы „Урюмкан“ и „Дархан“, которые соблюдают условия кредитных обязательств. Нецелевое использование средств может вызвать ухудшение финансовой модели развития предприятий „Урюмкан“ и „Дархан“, что повлечет еще большие негативные, социальные последствия, при этом, на наш взгляд, проблем, которые сложились на Дарасунском руднике, не решит».

Банк не просто прав — в данном случае он относится к своему заемщику еще очень лояльно, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Заметьте в ответе банка: другим компаниям, у которых все хорошо, дали деньги. Этим, у кого задержки по зарплате, банки деньги не дают: они не верят, что они их вернут. Из-за того, что это одна группа компаний, собственники у хороших берут и отдают плохим. То есть плохими могут стать все. Естественно, банку это категорически не нравится. Сейчас кажется, какой плохой банк, он им просто не разрешает какие-то вещи делать. Но хуже будет, если сейчас они все-таки снимут каким-то образом эти деньги и переведут не на зарплату, а на помойку, за оборудование какое-то, обналичат и выплатят. То есть банк надурят. Банк это, конечно, увидит. Следующее, что сделает банк, — со всех компаний группы, и с хороших, и с плохих, потребует досрочно вернуть все кредиты. Это совершенно точно в договоре прописано. И банк будет прав».

С шахтерами обещают расплатиться к началу следующей недели. Администрация края в курсе, но пока в официальных заявлениях лишь констатирует факт наличия проблемы, добавляя, что держит ситуацию на контроле. Десять голодающих шахтеров утром 26 июля были госпитализированы.