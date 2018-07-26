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Более 15 бизнесменов Подмосковья решили проблемы земельно‑имущественной сферы за месяц
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Более 15 бизнесменов Подмосковья решили проблемы земельно‑имущественной сферы за месяц 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В доме правительства Московской области прошла встреча вице-губернатора Подмосковья Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса региона, на мероприятии собравшиеся обсудили ряд вопросов, в том числе, касающихся земельно-имущественной сферы, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.
В начале встречи заместитель министра имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что из 20 вопросов земельно-имущественной сферы за месяц удалось решить проблемы и помочь 16 представителям бизнеса.
«Данные встречи приносят ощутимые результаты: если раньше на встречах звучали типовые ситуации, то сейчас тематика вопросов стала более разнообразной. При этом большую часть затруднений бизнеса правительство области решает в пользу предпринимателей, помогает им. Данный факт отмечается и самими представителями бизнес-среды», — сказала Адигамова.
По ее словам, есть вопросы, где возникает путь решения проблемы, не совсем удобный для заявителя. Однако иногда это единственный способ для развития или сохранения бизнеса.
На встрече были рассмотрены вопросы изменения вида разрешенного использования земли, строительство дорог, установки объектов сотовой инфраструктуры на территории региона, предоставления услуг населению и работы с обращениями граждан, а также новых способах поддержки малого предпринимательства.
Министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев отметил важность встреч с предпринимателями.
«Минмособлимущество занимается распоряжением землей и объектами капитального строительства, а также предоставлением услуг населению в этой области. Без правильного оформления земли и объектов капитального строительства невозможно развивать бизнес. Именно поэтому важно знать затруднения, с которыми сталкивается малое и среднее предпринимательство, чтобы детально проработать различные ситуации и выработать единую систему помощи», — пояснил Аверкиев.
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