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Усс и Еремин встретились с активистами проекта «Красноярск неравнодушный»
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Усс и Еремин встретились с активистами проекта «Красноярск неравнодушный» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе встречи участники проекта рассказали о реализации общественных инициатив по благоустройству и преображению столицы края. Кроме того они внесли ряд предложений по дальнейшему развитию активистского движения.
Проект «Красноярск неравнодушный» стартовал два месяца назад. Волонтеры организуют субботники, чистят от мусора берега и парки, обустраивают свои дворы, дома и близлежащие территории, строят детские площадки, помогают пожилым людям.
Активисты отмечают положительный эффект от реализации своих идей — например, от плакатов, нарисованных воспитанниками детского сада № 72 с призывом к владельцам собак убирать за своими питомцами, от табличек с призывом к чистоте в стихах, которые жильцы одного из домов разместили в своем дворе.
Многих красноярцев удалось приобщить к идее плоггинга — совмещения оздоровительных пробежек со сбором мусора.
Куратор проекта Елена Южакова поблагодарила первых лиц региона и города за поддержку и пригласила присоединиться к движению. Александр Усс отметил, что уже давно причисляет себя к активным и неравнодушным красноярцам. «У нас великолепная сибирская природа, неподражаемая река Енисей, которая по сути является главным проспектом Красноярска. В то же время городу есть куда расти в плане благоустройства и наведения чистоты. Для всех нас — власти, бизнеса, горожан, — это лето станет, безусловно, переломным моментом в преображении столицы края. Вы видите, сколько сегодня делается на наших улицах, площадях, мостах, но эти усилия дадут результат, если только будут поддержаны всеми горожанами. Ведь хорошо и чисто бывает только там, где каждый метет улицу у своего порога», — сказал глава региона.
Сергей Еремин добавил, что активисты движения «Красноярск неравнодушный» помогают задавать хороший ритм благоустройству.
«Горожане запустили суперсовременные форматы преображения города, вкладывают в это благое дело свои силы и душу. Мы тоже меняем подходы и философию. Яркий пример нового благоустроительного подхода — это создание службы городовых. Армия наших союзников в лице красноярцев растет, их проекты постепенно охватывают все районы. Кроме того, газета «Городские новости» запустила новый проект «Доска почета и позора» с образцовыми предпринимателями и антигероями благоустройства. Это определенно новая эволюция Красноярска», — подчеркнул мэр.
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