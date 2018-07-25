Проценты выше всего. Почему «религиозный» банкинг не приживается в России

На волне кризиса

«Религиозный» или этический банкинг — это финансовые институты, работа которых не противоречит религиозным догматам, в первую очередь тем, что запрещают ростовщичество, то есть отдачу денег в долг под проценты. Такие нормы есть и в православии, и в исламе.

Тема таких финансов стала особенно популярна в 2014–2015 годах. Этому поспособствовали очередной виток кризиса, антироссийские санкции Запада и начало расчистки банковского сектора. Доходы граждан снижались, доверие к экономическим институтам падало. Тогда-то об «религиозном» банкинге и заговорили как об альтернативе традиционному.

Исламский банкинг за 20 лет до этого начал активно развиваться в Азии. Когда западные деньги оказались недоступны для российского бизнеса, кто-то именно в исламском банкинге увидел способ выйти из финансовой изоляции и укрепить сотрудничество с Востоком.

Православный банкинг мог бы стать исключительно российским изобретением. По своим тезисам он мало отличался от исламского — сказались общие этические основы двух религий. Однако ни та ни другая модель в России так и не укоренились.

Причина тому — их противоречие законодательству и традиционным понятиям. Исламские финансы оказались более жизнеспособными, главным образом из-за поддержки таких институтов за рубежом. Пару лет назад Банк России , а также Сбербанк ВЭБ подписали меморандум с Исламским банком развития. Рабочие группы по развитию исламских финансов (чтобы не акцентировать внимание на религии, их стали называть партнерскими) созданы и действуют в ЦБ и Госдуме

Пока усилия госбанков в развитии партнерской экономики больше декларативны, чем реальны. Они направлены, в частности, на развитие внешней торговли со странами Востока, особенно экспортных проектов. Не так давно президент Татарстана Рустам Минниханов рассказывал об интересе Сбербанка к созданию центра исламской экономики в республике.

Максим Осадчий. «Ислам предлагает отказаться от процентов, лежащих в основе нашей национальной банковской системы. Пока не будет закона, который урегулирует эту коллизию, исламских банков в России не будет. А учитывая и антироссийские санкции, и борьбу с исламским терроризмом, ожидать прогресса в этом направлении в ближайшие годы не приходится», — высказал мнение «ФедералПресс» начальник аналитического управления банка БКФ

Халяльные деньги

Исполнительный секретарь Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию Мадина Калимуллина сказала «ФедералПресс», что некоторые исламские экономические принципы практикуются в России. Например, используются закят (отчисление 2,5% с остатка средств на благотворительность) и вакф (отчуждение и использование какого-то имущества с благотворительными целями). В прошлом году состоялся первый выпуск сукук — это исламский аналог облигаций, который предусматривает общее получение доходов компанией и клиентом. Растет рынок халяльных товаров (это не только продукты, но и косметика, фармацевтика), что делает теоретически востребованным развитие и исламских финансовых продуктов.

С 2011 года в Татарстане, Дагестане Чечне начали появляться компании, работающие по исламским канонам. Они создаются в нелицензируемых формах: потребительское общество, товарищество на вере, управляющая компания. «Сегодня исламские финансы в России представлены на микроуровне: если речь идет о бизнесе, то существующие исламские финансовые компании, как правило, проводят сделки не крупнее 10 млн рублей. Отсутствие специальной лицензии у таких компаний негативно сказывается и на доверии потребителей», — объяснила Калимуллина.

«Татагропромбанка». Попытки создать какие-то более крупные финансовые образования закончились неудачами. Один из первых банков, который позиционировал себя как исламский, «Бадр-Форте», лишился лицензии еще в 2013 году. Такая же участь постигла дагестанский «Экспресс» и Центр исламского банкинга, созданный на базе «Татфондбанка»

Мадина Калимуллина считает, что отзывы лицензий не связаны с «исламским» профилем деятельности банков: «Мы ставим исламские финансы в зависимость от обычной банковской системы, от существующих проблем внутри нее. Исламский банкинг лучше развивать через отдельные лицензируемые компании, не привязанные к банкам, хотя пока, учитывая отсутствие регулятивной поддержки, это маловероятно».

Песочница для банкира

Чтобы инструменты партнерского банкинга заработали, нужно урегулировать много правовых коллизий. Например, одним из аналогов коммерческого кредита в исламе является мурабаха — это покупка компанией какого-то имущества и перепродажа его клиенту с наценкой.

По российскому законодательству эта операция дважды облагается НДС. Эксперты предлагали уравнять мурабаха с кредитом с позиции налогообложения. «Для развития исламских финансов это краеугольный вопрос, потому что применять мурабаха в нынешних условиях менее выгодно, чем использовать кредит, и исламские финансовые услуги оказываются сегодня менее конкурентоспособными», — говорит Калимуллина.

Минфине и ЦБ пока не видят, как это можно сделать. Это не только потребует введения новых понятий. Прежде всего это означает потерю налогов, на которую в нынешней ситуации (учитывая повышение НДС) вряд ли кто-то даст добро. А кроме того, не совсем понятно, на каком законном основании одни сделки можно освободить от налогов, а другие нет. Банкам в России вовсе запрещено заниматься торговлей, и просто так сделать исключение для отдельных организаций не получится.

На обсуждении в ЦБ выдвигалось предложение опробовать партнерские инструменты в одной из так называемых регулятивных песочниц, но применение этого экспериментального формата было отложено.

Депутат Госдумы, председатель Экспертного совета по законодательству в сфере партнерской экономики Олег Николаев рассказал «ФедералПресс», что до конкретных законодательных решений эксперты не дошли, продолжается «глубокое, системное обсуждение»: «Мировая практика разная. Допустим, Казахстан создает для партнерских проектов полностью параллельное регулирование. Есть страны, где партнерская экономика интегрируется в общую. На взгляд большинства экспертов, у нас законодательство достаточно унифицированное, и мы могли бы двигаться по пути более точечного регулирования, не создавая какую-то параллель».

Спасение через кооперацию

О православном банкинге теперь и вовсе не говорят, эта тема снята с обсуждения. Впрочем, с самого начала многие экономисты оценивали перспективы этого явления скептически. «Если исламский банкинг имеет сильную поддержку со стороны мусульманских государств, где он развит, православный банкинг такой поддержки не имеет, и на данный момент я не вижу перспектив его развития ни в России, ни в мире», — отметил Максим Осадчий.

Как сказал «ФедералПресс» член экспертного совета по кооперации при комитете Госдумы по экономической политике Дмитрий Сурмило, от обсуждения идеи православного банкинга была и определенная практическая польза. Во время него банкам предлагали использовать счета эскроу (использование счета-посредника при расчетах за услуги), которые не так давно начали практиковать в Сбербанке.

Сейчас эксперты, ратовавшие за создание православной финансовой системы, нашли воплощение некоторых ее принципов в кооперации, особенно в аграрной. «Производителям выгодно складываться через такие формы и самим себя финансировать. Это некоммерческая деятельность, это реализация поставленных задач общими усилиями, соответственно там нет налога на прибыль. Кроме того, если мы включаем в эту систему переработчика, он может стать членом кооператива, и тогда взаимоотношения между ним и поставщиками освобождаются от НДС. Это существенно снижает цену, конечный потребитель выигрывает, как и участники процесса», — говорит Сурмило.

Для того чтобы участники таких финансовых объединений могли быть независимы от банков с их процентами, эксперты тоже предлагают нововведения: создать для кооперативов отдельные небанковские расчетно-клиринговые структуры, а также разрешить кооператорам финансироваться за счет свободных средств друг друга. «Можно было бы на маленьком примере, в отдельных регионах или отраслевых кластерах создать благоприятную среду, где нет обязаловки и кредитного ярма», — надеется Сурмило.