Открылось голосование, которое определит лучшие работы фотоконкурса «Планета Москва-2018»

ТАСС , 25 июля. На официальной странице Департамента градостроительной политики города Москвы в социальной сети Facebook началось голосование, которое должно определить лучшие работы в номинации «народный выбор». Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин , трое победителей интернет-голосования смогут приянть участие в итоговой фотовыставке в парке «Зарядье», а также получат памятные призы.

"VI Конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018» собрал 500 участников, приславших около 3 тысяч работ. Прием фотографий завершился 22 июля и сейчас с фотографиями работают члены жюри, которые уже определили полуфиналистов", — отметил Сергей Левкин.

"Именно на этом этапе к оценке работ мы решили подключить интернет-пользователей. На странице Департамента в Facebook представлены фотографии полуфиналистов в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса», «Архитектура» и «Пейзаж». Голосование продлится до конца дня 2 августа. Конкурсанты, набравшие больше всего «лайков», получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции независимо от решения жюри конкурса", — добавил он.

По словам Сергея Левкина, выставка работ пройдет в преддверии празднования Дня города Москвы. В этом году открытие экспозиции и церемонию награждения планируется провести в парке «Зарядье» 18 августа и приурочить ко Всемирному дню фотографии.

Италии, Армении, Казахстана и "В конкурсе принимают участие не только москвичи. Мы получили работы авторов из Китая Узбекистана . Возрастных ограничений для участников не было и у нас достаточно много фотографий, присланных пожилыми людьми, а самому молодому участнику конкурса исполнилась 13 лет", — уточнил руководитель Департамента.

Сергей Левкин напомнил, что в этом году для участников конкурса были организованы несколько фототуров на крыши и видовые точки Москвы.

Так, конкурсанты побывали на крыше здания Стройкомплекса Москвы в Никитском переулке, на смотровой площадке Храма Христа Спасителя. Совместно с партнером конкурса, компанией «Галс-Девелопмент» , организованы экскурсии в Центральный детский магазин на Лубянке, гостиницу «Пекин», Театральный дом на Арбате.

Голосуйте до конца дня 2 августа:

1. Архитектурная фотография

2. Пейзаж

3. Москва и москвичи. Комфортный город

4. Динамика мегаполиса