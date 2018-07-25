Израильская газета сообщила об отзыве Россией протеста из-за сбитого сирийского самолета

сирийского самолета Су-22, но затем отозвала его после того, как Иерусалим предоставил доказательства вторжения воздушного судна в израильское воздушное пространство. Об этом пишет

со ссылкой на издание

Maariv

По данным газеты, израильские военные предоставили российской стороне снимки, полученные с экранов радаров. На них ясно видно, что сирийский самолет пересек границу. После того, как в Москве убедились в этом, инцидент был исчерпан, сказано в статье.

С протестами в адрес иностранных государств в связи с различными инцидентами обычно выступает МИД РФ . Однако на этот раз на сайте ведомства никаких сообщений на этот счет нет. В Иерусалиме также не сообщали о получении ноты из Москвы.

Инцидент с сирийским самолетом произошел 24 июля. Как сообщалось, израильские военные заметили, что воздушное судно проникло примерно на 2 км в воздушное пространство Израиля и выпустили по нему две ракеты Patriot, в результате чего самолет был сбит. Как минимум один из пилотов погиб.