Уральские газовики стали лауреатами премии Черепановых

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 июля. / ТАСС /. Два представителя ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ) стали лауреатами премии Черепановых — главной инженерной премии Урала за вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства, сообщили в пресс-службе ГТЕ.

Алексей Орлов. Всего в этом году премии и медали были вручены 22 инженерам, церемония прошла в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, премии и медали имени Черепановых вручал первый заместитель губернатора Свердловской области

"Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные технологии. От качества инженерных кадров зависит конкурентоспособность государства и его технологическая и экономическая независимость. Лауреаты премии продолжают традиции инженерной мысли, изобретательства, заложенные нашими земляками — отцом и сыном Черепановыми, Иваном Ползуновым Александром Поповым и другими", — сказал он.

В числе лауреатов — два представителя ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности предприятия Вадим Ведерников награжден за эффективное руководство проектом по формированию системы управления культурой производственной безопасности в рамках реализации стратегии ПАО «Газпром» . Андрей Саломатин, заместитель генерального директора по производству, отмечен за личный вклад в реализацию проектов по испытанию и эксплуатации трубной продукции, совершенствованию и разработке новых ремонтно-технологических решений, организацию надежной и безопасной эксплуатации магистральных газопроводов.

Уральские газовики ежегодно попадают в список лауреатов премии Черепановых.

О премии

Премия имени нижнетагильцев Ефима и Мирона Черепановых, изобретателей первого российского паровоза, отмечает в этом году свою 21-ю годовщину. С момента учреждения премии в 1997 году ее были удостоены более 300 инженеров и руководителей предприятий Свердловской области.

Претендентов на премию Черепановых оценивала конкурсная комиссия, в составе которой представители регионального Союза промышленников и предпринимателей, Союза предприятий оборонных отраслей промышленности, Уральского отделения РАН и других авторитетных организаций.

О ГТЕ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100% дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.