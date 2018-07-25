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ОБСЕ ждет оперативного расследования убийства нижегородского журналиста
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ОБСЕ ждет оперативного расследования убийства нижегородского журналиста 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил свои соболезнования по случаю убийства журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Об этом глава подразделения сообщил в своем микроблоге в twitter. Вместе с тем, Арлем Дезир выразил надежду, что властям удастся оперативно расследовать преступление и найти виновных.
«Трагическая смерть Дениса Суворова — это ужасная новость для российской журналистики. Я призываю власти оперативно расследовать преступление, его мотивы и обстоятельства. Виновные должны предстать перед судом. Выражаю свои глубокие соболезнования коллегам и близким журналиста», — сообщил Арлем Дезир.
Напомним, Денис Суворов был найден мертвым в минувший понедельник в районе Казанской набережной. На теле журналиста были зафиксированы следы насильственной смерти. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства гибели корреспондента. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, похороны Дениса Суворова состоялись сегодня.
Фото:pixabay.com
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