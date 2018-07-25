ОБСЕ ждет оперативного расследования убийства нижегородского журналиста 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил свои соболезнования по случаю убийства журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Об этом глава подразделения сообщил в своем микроблоге в twitter. Вместе с тем, Арлем Дезир выразил надежду, что властям удастся оперативно расследовать преступление и найти виновных.
«Трагическая смерть Дениса Суворова — это ужасная новость для российской журналистики. Я призываю власти оперативно расследовать преступление, его мотивы и обстоятельства. Виновные должны предстать перед судом. Выражаю свои глубокие соболезнования коллегам и близким журналиста», — сообщил Арлем Дезир.
Напомним, Денис Суворов был найден мертвым в минувший понедельник в районе Казанской набережной. На теле журналиста были зафиксированы следы насильственной смерти. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства гибели корреспондента. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, похороны Дениса Суворова состоялись сегодня.
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