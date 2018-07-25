На «Ижметмаше» открылось конкурсное производство 

На АО «Ижметмаш» открыто конкурсное производство. Как сообщает «Интерфакс», руководить предприятием будет ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Рустем Кильдияров.
Напомним, республиканские власти неоднократно заявляли, что предприятие может быть реанимировано. Так, по словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, на «Ижметмаше» удалось сохранить рабочие места, а потенциальный портфель заказов составляет не менее двух миллиардов рублей.
О поддержке компании заявили «Татнефть» и «Банк Зенит».