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На «Ижметмаше» открылось конкурсное производство
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На «Ижметмаше» открылось конкурсное производство 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На АО «Ижметмаш» открыто конкурсное производство. Как сообщает «Интерфакс», руководить предприятием будет ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Рустем Кильдияров.
Напомним, республиканские власти неоднократно заявляли, что предприятие может быть реанимировано. Так, по словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, на «Ижметмаше» удалось сохранить рабочие места, а потенциальный портфель заказов составляет не менее двух миллиардов рублей.
О поддержке компании заявили «Татнефть» и «Банк Зенит».
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