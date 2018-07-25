Вокруг света: что делали русские в Америке 200 лет назад

Заметки русского вице-адмирала и исследователя Арктики Андрея Петровича Лазарева (1787-1849), старшего брата знаменитого Михаила Петровича Лазарева , первооткрывателя Антарктиды, актуальны и сегодня, спустя почти 200 лет. Книга содержит подробный рассказ об одном из первых кругосветных плаваний, совершенных русскими военными моряками. В 1822-1824 годах А. П. Лазарев, командуя в чине капитан-лейтенанта шлюпом «Ладога», совершил кругосветное путешествие с заходом на Камчатку и в Русскую Америку. 36-пушечный фрегат «Крейсер» (под командой М. П. Лазарева) и шлюп «Ладога» были посланы на Дальний Восток для доставки грузов в Петропавловск Новоархангельск , а также охраны поселений и промыслов Российско-Американской компании.

Сдав привезенные грузы в Петропавловске, шлюп «Ладога» получил приказание следовать в Сан-Франциско , откуда вместе со шлюпом «Аполлон» в середине октября 1824 года возвратился в Кронштадт . Важной задачей кругосветных плаваний являлось исследование и опись материкового побережья и островов, принадлежавших России в северной части Тихого океана. Также исследовалась тропическая зона Тихого океана, открывались и описывались новые земли, уточнялось положение ранее открытых островов и атоллов, велись измерения магнитного поля Земли и гидрометеорологические наблюдения. Успешно решив все эти задачи, русские кругосветные мореплаватели внесли крупный вклад в мировую науку, высоко подняли престиж России и ее военно-морского флота.

Андрей Петрович Лазарев — автор двух книг, в которых описаны две его главнейшие экспедиции: «Плавание брига „Новая Земля“ под начальством Флота Лейтенанта А. Лазарева в 1819 году» ( СПб ., 1820), отчет об экспедиции в Ледовитый океан для описания берегов Новой Земли, и «Плавание вокруг света на шлюпе „Ладога“ в 1822, 1823 и 1824 годах» (СПб., 1832). Оба издания крайне редки. Можно с уверенностью утверждать, что экземпляр «Плавания вокруг света на шлюпе „Ладога“ на аукционных торгах в России выставлялся лишь однажды.

Эта книга — не сухой отчет об экспедиции, а яркий и образный рассказ о далеких странах и неизвестных островах, об экзотических и странных обычаях аборигенов. Большую часть занимают описания стран, расположенных на территории Южной и Северной Америки.

Бразилии : „При первом шаге на берег Америки европеец изумляется, невольно обращая внимательные взоры свои на все что его окружает; постройка домов, обычаи, даже самые люди кажутся для него странными. Улицы в Рио-Жанейро наполнены полунагими, клеймеными и частию скованными по нескольку вместе неграми, которые согнувшись под навьюченными на них тяжестями, с побрякушкой и пронзительною песнею, сопровождаемой криком, нога в ногу идут один за другим. Плату за труды их составляют несколько копеек, а малое количество денег выработанных ими для корыстолюбивых их властителей добавляется сотнею и более ударов, наносимых ременною плетью. Сколь постыдны таковые поступки с сими бедными людьми, столь же унизителен для человечества и свободный торг оными…“.

О жителях русской Америки:

»Попечение о содержании семейства и об исправлении всех домашних дел возлагается на одних женщин, а мужчины ходят на войну, бьют зверей и ловят рыбу, прочее же время проводят во сне и плясках.

Детей с малолетства приучают переносить голод и все неприятности сурового климата, дают им сосать всякий жир, от чего они преждевременно тучнеют, и несмотря на то, что в декабре, генваре, феврале и марте месяцах морозы бывают здесь до 14°, дети совершенно нагие спокойно проводят по нескольку часов на воздухе, ребенка невзирая на его слезы опускают в воду даже среди самой зимы. Со времени поселения русских, американцы пристрастились к картофелю и репе, но по чрезвычайной лености не занимаются разведением оных… При всех усиленных и попечительных стараниях, успели только несколько индиянок окрестить и выдать замуж за промышленников; но ни труды, ни разные поощрения и по ныне не распространили веры, ибо колошам в особенности не нравится единоженство. Иеромонах Ювеналий сильно восстал против многоженства и разных других гнусных обычаев, но прежде нежели успеть заслужить любовь жителей и внушить им отвращение к пороку, так их раздражил, что они его умертвили, и даже ныне при всех мирных условиях договариваются, чтобы не были присылаемы к ним монахи».

Интересна история экземпляра книги, представленного на аукционе. Судя по сюжетному экслибрису на форзаце, экземпляр происходит из библиотеки Богдана Степановича Боднарского (1874-1968), выдающегося российского книговеда, библиографа, крупного ученого и педагога, организатора библиотечного дела, заслуженного деятеля науки РСФСР.

На нахзаце — ярлык магазина одного из самых знаменитых советских коллекционеров Павла Викентьевича Губара (1885-1976). Этот ярлык свидетельствует, в том числе, и о редкости данного издания, так как в магазине Губара (а прежде всего в его коллекции) не было случайных рядовых вещей.

Будучи крупным российским инженером, а с 1920-х годов руководителем проекта крупных строительных организаций и институтов СССР, Губар «заболел» книгами в 1900-х годах после знакомства с библиофилом П. А. Ефремовым. Уже к 1917 году Губар превратился в заядлого коллекционера и известного библиофила. А в годы НЭПа, в 1923-1927 годах, он также стал владельцем основанного им совместно с Н. М. Волковым, букинистического магазина «Антиквариат» на Невском проспекте, 72. Основные темы, которые интересовали Губара-коллекционера, были: золотой век русской литературы, А. С. Пушкин и его окружение, история Петербурга. Наиболее интересные экземпляры изданий этих тематик пополняли собрание Губара, а остальные, получив ярлык магазина «Антиквариат», шли на продажу.