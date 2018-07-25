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В Серпухове начали строить скейт-парк
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В Серпухове начали строить скейт-парк 

Вести Подмосковья 36 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Новый скейт-парк для занятий экстремальными видами спорта строят на стадионе «Труд» в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На площади в 800 квадратных метров разместятся семь разновысотных элементов. В парке можно будет кататься на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах. На прилегающей территории появится трибуна и скамейки.
Сдать объект в эксплуатацию планируют 1 сентября, сейчас рабочие готовят основание скейт-парка.
Напомним, парк возводится в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». По этой же программе в 2018 году аналогичные скейт-парки будут установлены еще в четырех муниципалитетах.
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