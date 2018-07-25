В Серпухове начали строить скейт-парк

Новый скейт-парк для занятий экстремальными видами спорта строят на стадионе «Труд» в Серпухове . Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На площади в 800 квадратных метров разместятся семь разновысотных элементов. В парке можно будет кататься на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах. На прилегающей территории появится трибуна и скамейки.

Сдать объект в эксплуатацию планируют 1 сентября, сейчас рабочие готовят основание скейт-парка.

Напомним, парк возводится в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». По этой же программе в 2018 году аналогичные скейт-парки будут установлены еще в четырех муниципалитетах.