Эрмитаж: 7 главных загадок

Для осмотра более трех миллионов экспонатов Эрмитажа потребуется минимум восемь лет. Мы предлагаем прицельную экскурсию-знакомство с главными тайнами музея.

Что с «Павлином»?

В 1777 году князь Григорий Потемкин решил в очередной раз удивить императрицу Екатерину. Его выбор пал на работу английского механика Джеймса Кокса . Почему именно на него, неизвестно. Возможно, русский граф увидел удивительные вещи в рекламных каталогах, которые издавал мастер. Впрочем, до конца неясно самолично ли Кокс выполнял заказ для русского князя или ему помогал Фридрих Юри. Подарок пришлось разобрать — иначе его было просто не доставить в Россию . Разобрать-то разобрали, а вот собрать не смогли — часть деталей оказалось то ли сломана, то ли утрачена. Так и пылился бы эффектный подарок, если бы в 1791 году Потемкин не поручил «оживить птичек» Ивану Кулибину . И мастер высочайшего класса сделал невозможное: часы пошли, а затейливый механизм пришел в движение. Как только часы начинают звонить, «оживает» сова в клетке. Под звон колокольчиков клетка начинается вращаться. Затем «просыпается» павлин: его хвост поднимается, начинает распускаться, птица кланяется, втягивает и запрокидывает голову, открывает клюв. В тот момент, когда хвост полностью раскрывается, павлин поворачивается на 180 градусов так, что зрители видят его… зад. Затем перья опускаются, и павлин занимает исходное положение. Узнать об истинной причине такого нелицеприятного поведения павлина сегодня невозможно. По одной из версий Кулибину не удалось добиться того, чтобы птица делала полный оборот. Другая легенда утверждает, что мастер намеренно заставил птицу совершать подобное «фуэте», тем самым демонстрируя свое отношение к царскому двору, для которого «птичка» и предназначалась.

Гробница Гомера

В зале Юпитера можно найти и еще одну неразгаданную загадку Эрмитажа — «гробницу Гомера». Она была вывезена то ли с острова Андрос, то ли с острова Хиос в ходе Первой Архипелагской экспедиции графа Орлова-Чесменского. Первым владельцем гробницы стал «заводитель дел необыкновенных» граф Александр Строганов , который писал: «В первую турецкую войну 1770 г. русский офицер Домашнев, командовавший нашим десантом на одном из островов Архипелага, привез этот саркофаг в Россию и подарил его мне. При виде этого памятника, я не мог не воскликнуть: „Не памятник ли это Гомера?“ Фраза стала переходить из уст в уста, только, похоже, без вопросительной интонации. Вскоре, авторитет Строганова как коллекционера неимоверно вырос. Еще бы, ведь он обладал предметом, за которым не одно столетие гонялись авантюристы со всего света. Впрочем, „гробница Гомера“ — очередная красивая легенда, вроде Атлантиды или золота Трои . Изучив барельефы, ученые с уверенностью заявили, что античная гробница была создана во II веке нашей эры, а это значит, что человек, которому принадлежал саркофаг, разминулся с Гомером лет на девятьсот. Но пока остается неразгаданной другая тайна гробницы: совершенно различная стилистика задней и лицевой стенок саркофага. Каким образом, где и когда эти стенки соединились — непонятно.

Кровожадная богиня

В египетском зале можно найти один из древнейших египетских памятников на территории России — статую богини войны и воздаяния, гневную Мут-Сохмет. Согласно мифу, кровожадная богиня решила уничтожить род человеческий. Боги решили спасти людей: они разлили перед богиней подкрашенное в красный цвет пиво, которое Мут-Сохмет приняла за человеческую кровь. Выпила — и успокоилась. Однако, легенда Эрмитажа уверяет, что опасность для людей все еще сохраняется. Якобы, ежегодно в полнолуние на коленях богини появляется красноватая лужица. По другой версии — ноги богини покрываются странным красноватым влажным налетом всякий раз, когда Россию ожидают очередные неприятности, беды, катастрофы. Последний раз налет, якобы, был обнаружен в 1991 году. Есть ли в легенде хоть доля истины? И как можно объяснить странный „кровавый“ налет? На эти вопросы ответы пока не найдены.

Тайна золотой маски

В собраниях Эрмитажа хранятся всего три посмертные античные маски из золота. Одна из них — маска из гробницы Рескупорида. В 1837 году археологи обнаружили в окрестностях Керчи курган, внутри нашли каменный саркофаг с женским скелетом, который предположительно принадлежал не иначе как царице: все тело усыпано бляшками из золота, на голове — золотой венок, лицо скрыто золотой маской. Вокруг саркофага было найдено большое количество ценных вещей, в том числе серебряное блюдо с выбитым именем царя Рескупорида, правителя Боспорского царства. Ученые предположили, что в саркофаге была погребена его жена, но позже засомневались. До сих пор гипотеза о том, что золотая маска скрывала лицо боспорской царицы, не подтверждена и не опровергнута.

Кланяющийся Петр

Ореолом таинственности окружена так называемая „восковая персона“ Петра, над которой потрудились отечественные и европейские мастера после кончины императора. Многие посетители утверждали, что собственными глазами видели, как восковой Петр вставал, кланялся, а затем указывал на дверь, видимо, намекая на то, что гостям „пора и честь знать“. В XX столетии в ходе реставрации внутри фигуры были обнаружены шарниры, которые позволяли сажать в кресло и ставить фигуру Петра. Однако, никакого механизма, который бы позволял царю самостоятельно двигаться, обнаружено не было. Кому-то доказательства показались неубедительными, кому-то — не захотелось терять очередную красивую легенду. Как бы то ни было, но и сегодня находится немало тех, кто утверждает, будто со „знакомым смотрителем“ оказывался в зале именно в тот момент, когда фигура „оживала“.

Неповторимые серьги

В сибирской коллекции Петра I можно найти феодосийские серьги, выполненные в древнегреческой технике зерни. Их главным украшением является микроскопическая многофигурная композиция, иллюстрирующая афинские состязания. Мельчайшую зернь, которой усыпана одна из частей украшения, можно разглядеть разве что с помощью лупы. При сильном увеличении обнаруживаются крошечные зерна, которые соединены по четыре и выстроены в ряды — именно эта отделка и подарила феодосийским серьгам всемирную славу. Лучшие мировые ювелиры пытались создать копии феодосийских украшений, но задача оказалась невыполнимой. Ни способ пайки, ни состав припоя, которым пользовались мастера древности, выяснить не удалось.

»Икона безбожного времени»

Один из самых скандальных шедевров — «Черный квадрат» Малевича 1932 года — также можно найти в Эрмитаже. Сам автор трактовал идею как беспредельность, обобщенную в единый знак, называя «Черный квадрат» иконой нового, безбожного времени. Споры об идейном содержании полотна ведутся давно, но с того момента, как картина была выставлена в Эрмитаже, снова и снова обращается внимание на ее «разрушительную» энергетику: одни посетители рядом с ней теряли сознание, другие, напротив, приходили в неистовое возбуждение. Действительно ли мировой шедевр наделен мистической силой, или это очередная попытка «подлить масла в огонь»? На эти вопросы ответить легко, стоит только посетить Эрмитаж.