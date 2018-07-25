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Круглый стол: «Профессия — следователь. Как она меняется вместе с техническим прогрессом»
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Круглый стол: «Профессия — следователь. Как она меняется вместе с техническим прогрессом» 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
УЧАСТНИКИ: Петр ИЩЕНКО — старший преподаватель Кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук Владимир ВЛАДИМИРОВ — главный научный сотрудник ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, доктор юридических наук, профессор Ренат КУРАМШИН — ВРИО начальника третьего отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России, полковник полиции Петр СКОБЛИКОВ — бывший сотрудник оперативных служб МВД России, доктор юридических наук Михаил ИГНАТОВ — бывший сотрудник оперативных служб МВД России ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Наталья НАУМЕНКО — корреспондент отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва»
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