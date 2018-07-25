УЧАСТНИКИ: Петр ИЩЕНКО — старший преподаватель Кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук Владимир ВЛАДИМИРОВ — главный научный сотрудник ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, доктор юридических наук, профессор Ренат КУРАМШИН — ВРИО начальника третьего отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России, полковник полиции Петр СКОБЛИКОВ — бывший сотрудник оперативных служб МВД России, доктор юридических наук Михаил ИГНАТОВ — бывший сотрудник оперативных служб МВД России ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Наталья НАУМЕНКО — корреспондент отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва»