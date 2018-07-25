Росатом начнет использовать 3D-принтеры в выпуске деталей для авиатехники

Ключевыми направлениями сотрудничества названы разработка и освоение металлопорошковых композиций производства ВИАМ в изготовлении деталей авиационной и атомной техники на оборудовании разработки «РусАТ»; паспортизация и квалификация синтезированного материала из металлопорошковых композиций производства ВИАМ на оборудовании «РусАТ»; материаловедческое сопровождение разработки аддитивного оборудования в части разработки и обновления программного обеспечения, а также — в части технологических элементов, непосредственно влияющих на параметры синтезированных материалов.

Для координации проектов по аддитивным оборудованию, технологиям и производству деталей стороны решили создать научно-технический совет на срок соглашения. Состав НТС определят в течение трех месяцев с момента подписания соглашения, отмечается в сообщении.

Деятельность «РусАТ» сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства). В ближайших планах компании — вывести на рынок промышленный 3D-принтер второго поколения, начав его серийное производство в ЗАТО Новоуральск Свердловская область ).

ВИАМ — крупнейшее российское материаловедческое государственное предприятие, разрабатывает материалы для авиакосмической техники. Кроме того, ВИАМ ведет разработки для решения задач в области машиностроения, транспорта, энергетики, строительства, медицинской техники и других.