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Росатом начнет использовать 3D-принтеры в выпуске деталей для авиатехники
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Росатом начнет использовать 3D-принтеры в выпуске деталей для авиатехники 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания «Русатом — Аддитивные технологии» ("РусАТ", интегратор российской атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати), входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») и Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
Ключевыми направлениями сотрудничества названы разработка и освоение металлопорошковых композиций производства ВИАМ в изготовлении деталей авиационной и атомной техники на оборудовании разработки «РусАТ»; паспортизация и квалификация синтезированного материала из металлопорошковых композиций производства ВИАМ на оборудовании «РусАТ»; материаловедческое сопровождение разработки аддитивного оборудования в части разработки и обновления программного обеспечения, а также — в части технологических элементов, непосредственно влияющих на параметры синтезированных материалов.
Для координации проектов по аддитивным оборудованию, технологиям и производству деталей стороны решили создать научно-технический совет на срок соглашения. Состав НТС определят в течение трех месяцев с момента подписания соглашения, отмечается в сообщении.
Деятельность «РусАТ» сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства). В ближайших планах компании — вывести на рынок промышленный 3D-принтер второго поколения, начав его серийное производство в ЗАТО Новоуральск (Свердловская область).
ВИАМ — крупнейшее российское материаловедческое государственное предприятие, разрабатывает материалы для авиакосмической техники. Кроме того, ВИАМ ведет разработки для решения задач в области машиностроения, транспорта, энергетики, строительства, медицинской техники и других.
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