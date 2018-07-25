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Глеб Никитин: Фельдшерско-акушерский пункт в селе Разнежье построят в 2018 году
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Глеб Никитин: Фельдшерско-акушерский пункт в селе Разнежье построят в 2018 году 

Нижегородская правда 52 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин: Фельдшерско-акушерский пункт в селе Разнежье построят в 2018 году25 июля глава Нижегородской области Глеб Никитин провел личный прием граждан.
К главе региона обратился житель села Разнежье (Воротынский район) Леонид Казнин. По его словам, жители неоднократно обращались в различные инстанции по вопросу отсутствия в селе пункта медицинской помощи. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Разнежье был построен еще в 40-е годы прошлого века, сразу же после войны. И давно пришел в негодность.
«В селе живут более 370 человек, а в летнее время число жителей возрастает до 2000», — уточнил Леонид Казнин.
Глеб Никитин поручил обеспечить строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Разнежье уже в 2018 году. Всего в этом году планируется построить 5 фельдшерско-акушерских пунктов: для Арзамасского, Борского, Богородского, Кстовского и Пильнинского районов
— Принято решение, что один из новых ФАПов появится в селе Разнежье Воротынского района», — сообщил глава региона.
Глеб Никитин поручил министру здравоохранения региона Антону Шаклунову проконтролировать исполнение программы.
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