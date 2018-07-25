Суд удовлетворил иск Агаларова и «Крокуса» к Life.ru 

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску бизнесмена Араса Агаларова и его компании «Крокус Интернэшнл», входящей в Crocus Group, признал порочащей и несоответствующей действительности опубликованную Life.ru информацию о нарушениях при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Как следует из опубликованного решения суда, арбитраж полностью удовлетворил иск Агаларова и «Крокуса», обязав ответчика — компанию «Медиа контент», исполняющую функции редакции интернет-издания Life.ru, удалить статью «Компания миллиардера Агаларова сорвала строительство кольцевой дороги» и опубликовать опровержение.
Статья была опубликована на сайте Life.ru в апреле, в ней со ссылкой на доклад Счетной палаты РФ, в частности, утверждалось, что «Крокус Интернэшнл» не выполняет свои обязательства как подрядчик строительства первого пускового комплекса ЦКАД, в связи с чем выросла его стоимость. В публикации также говорилось, что в Генпрокуратуру, Минтранс и Минэкономразвития направлены письма с просьбой проверить деятельность компании при строительстве ЦКАД.
Представитель ответчиков заявил в суде, что СМИ не несет ответственности за распространение сведений, которые дословно воспроизводят информацию, размещенную на официальном сайте Счетной палаты. Однако арбитраж установил, что «спорная статья и статья Счетной палаты различны, как по составу текста, так и по смыслу». Суд, в частности, отметил в решении, что к увеличению стоимости и сроков строительства, согласно информации контрольного ведомства, привело неисполнение обязательств заказчиком — ГК «Автодор» и подрядчиками других пусковых комплексов.
"Суд считает, что общий контекст статьи, характер ее изложения и смысловая нагрузка позволяют определить спорную информацию как порочащую, поскольку являются утверждениями о нарушениях истцами действующего законодательства, совершении нечестного поступка, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности", — говорится в решении суда первой инстанции. Оно вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.
Комментарием Life.ru РИА Новости пока не располагает. Crocus Group — одна из ведущих девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 4 миллиона квадратных метров.