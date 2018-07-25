Ещё
Создана 3D-модель сердечного желудочка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создана 3D-модель сердечного желудочка 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Школы инженерных и прикладных наук Гарварда Джона А. Полсона воспользовались методом скручивания биополимеров, чтобы создать искусственный желудочек сердца. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.
Сердечный желудочек состоит из двух главных компонентов: параллельных волокон миокарда, которые служат строительными лесами, и клеток сердца, которые их заполняют. Чтобы создать структуру, заменяющую волокна миокарда, инженеры применили метод плетения биополимеров (pull spinning). Его суть заключается в следующем: высокоскоростной вращающийся наконечник получает малые дозы полимера из источника (иглы) и растягивает их в струи, которые оседают и затвердевают на вращающемся трафарете.
После создания каркаса ученые культивировали сам желудочек при помощи миоцитов крыс или кардиомиоцитов человека, полученных из стволовых клеток. На образование стенок уходило от трех до пяти дней.
Метод плетения биополимеров (pull spinning) / Nature Biomedical Engineering
Исследователи уже провели несколько экспериментов с полученными образцами. Они вводили в них изопреналин (вещество, напоминающее свойствами адреналин) и измеряли ускорение ритма. Кроме того, они проделывали отверстия в ткани, чтобы сымитировать инфаркт миокарда, и изучали последствия в чашке Петри.
Один из авторов работы, профессор Кит Паркер (Kit Parker) рассказал о результатах:
«Мы начали с изучения того, как создавать сердечные миоциты, затем ткани сердца, затем мышечные насосы, и вот теперь желудочек. Нам предстоит еще долгий путь, чтобы сформировать четырехкамерное сердце, но наш прогресс ускоряется».
Ранее исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) провели эксперимент с участием подростков и выяснили, что усиленная физическая активность в период взросления оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Naked-Science.ru: последние новости
Уровень кислотности океана достигнет рекордной отметки Исследователи доказали, что стрела времени не имеет значения для квантовых компьютеров Впервые показан запуск ракеты «Авангард» с гиперзвуковым летательным аппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма281
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку216
Заявление Лолиты грозит международным скандалом266
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина254
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом12
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение