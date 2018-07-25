Росстат представил обновленный демографический прогноз 

Согласно пессимистичному сценарию, численность жителей России в 2036 году уменьшится до 136,7 млн человек. В предыдущем варианте прогноза эксперты отмечали, что снижение произойдет до 138 млн человек.
Новый прогноз был составлен на основе показателей, заложенных в федеральной программе «Развитие здравоохранения». Она была разработана с целью реализации «майских указов» президента в сфере демографической политики. Напомним, Владимир Путин ставил перед правительством задачу — добиться устойчивых показателей естественного прироста населения.
В 2020 году планируется провести всероссийскую перепись населения, которая покажет демографическую ситуацию в динамике. Пробная перепись пройдет уже в октябре 2018 года в несколько этапов. Первый этап (с 1 по 10 октября) подразумевает участие граждан, зарегистрированных на портале Gosuslugi.ru, в опросе, где они смогут заполнить переписной лист в онлайн-формате.
Второй этап (с 16 по 31 октября) будет включать в себя поквартирный обход в девяти субъектах федерации, в каждом из которых будет охвачено по десять муниципальных образований (в Кабардино-Балкарской республике, в Якутии, на Камчатке, в Красноярском крае, в Иркутской области, в Великом Новгороде, на Сахалине, в Москве и Санкт-Петербурге). Жители смогут прийти также на специально оборудованные переписные участки.
Напомним, последняя Всероссийская перепись населения, которая прошла в 2010 году, показала, что в стране проживало 142,9 млн человек. С 2014 года, когда к России был присоединен Крым, численность населения увеличилась на 2,3 млн человек.