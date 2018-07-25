Ещё
Центр «серебряных» волонтеров откроется в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр «серебряных» волонтеров откроется в Челябинской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Победителями всероссийского конкурса по формированию центров «серебряных» волонтеров стали 15 регионов нашей страны, в том числе Южный Урал. Уже в этом году специализированный ресурсный центр откроется в городе Магнитогорске, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.
"Южный Урал развивает добровольческую деятельность на протяжении долгого времени, и мы видим значимые достижения. Волонтеров в области более 7 тысяч, каждый из них ежегодно принимает участие в мероприятиях, проводит социальные акции и помогает окружающим", — отметил Вадим Бобровский, заместитель министра образования и науки Челябинской области.
По его словам, пожилые люди также занимаются добровольческой деятельностью: не только проявляют активную жизненную позицию, но и делятся с молодым поколением опытом решения задач и мудростью.
"Серебряные" волонтеры Челябинской области разработали план деятельности центра добровольчества — от поиска и привлечения лиц старшего поколения до образовательных программ и курсов по их обучению. До конца года инициативной команде необходимо сформировать сообщество граждан с активной жизненной позицией.
Для обустройства и реализации планов магнитогорский центр получит 200 тысяч рублей. Также у добровольцев будет возможность принять участие в грантовом конкурсе поддержки проектов среди пожилых людей, где будет дополнительно распределено 4 миллиона рублей на воплощение самых эффективных и результативных идей.
Организаторами конкурса выступали Ассоциация волонтерских центров России и благотворительный фонд «Память поколений». Проект реализован при поддержке Роспатриотцентра, Общественной палаты России и Министерства труда и социальной защиты РФ.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма281
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку216
Заявление Лолиты грозит международным скандалом266
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина254
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом12
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение