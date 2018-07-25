Протест против парковки. Белгородцы перегородили улицу Победы

В среду, 18 июля, несмотря на проливной дождь, жители домов № 11 и 15 на Свято-Троицком бульваре в Белгороде перегородили проезд автомобилями на улице Победы в знак своего стихийного протеста.

«Хозяин двора»?

Всё потому, что собственник двора, — как оказалось, такой человек есть, и он владеет всей землёй во дворе этих домов, — установил шлагбаум, бетонные блоки и организовал платную парковку.

Недовольство жителей вылилось в протест и масштабную пробку на прилегающей ко двору улице Победы.

— Мы не разойдёмся, пока не будут убраны эти блоки и шлагбаум, — говорили жильцы, когда на место прибыл наряд полиции. — Кто будет отвечать за нашу безопасность? Как во двор проедет пожарная машина? Перепрыгнет эти блоки?

Противостояние собственников этих жилых домов и владельца парковки длится больше года. Прошлой весной жильцы уже проводили здесь стихийные акции протеста против незаконного, по их мнению, захвата придомовой территории.

Последствия разорения

История эта началась ещё в 2002 году, когда строительная компания «Новая высота» купила у муниципалитета земельный участок для строительства жилых домов площадью 8304 кв. м. В дальнейшем застройщик самостоятельно провёл преобразование площади и границ земельного участка, что было зарегистрировано органом кадастрового учёта. При этом, как уверяют в администрации города, каких-либо согласований по закону в данном случае не требовалось. По договорам купли-продажи жильцы приобретали в собственность только квартиры и землю под домом.

В конце 2015 года строительная компания разорилась, принадлежащее ей имущество было выставлено конкурсным управляющим на продажу, включая и тот участок, на котором сегодня расположена спорная парковка. Её площадь — 5139 кв. м. В 2016 году право собственности на этот участок на основании договора купли-продажи по результатам торгов было зарегистрировано за физическим лицом.

В мэрии Белгорода ситуацию комментируют так: «Учитывая, что данные земельные участки поставлены на государственный кадастровый учёт и находятся в частной собственности, органы местного самоуправления не вправе вносить какие-либо изменения в сведения государственного кадастра недвижимости, единого государственного реестра прав на недвижимость и сделок с ним».

Власти помогут?

Уже ближе к вечеру к жильцам приехал начальник полиции Белгорода Евгений Гаенко. Он дал людям слово офицера, что их примет мэр Белгорода Константин Полежаев . Люди поверили Гаенко и стали освобождать дорогу.

В итоге встреча в мэрии Белгорода состоялась. После длительного разговора стороны пришли к тому, что дальнейшее урегулирование конфликта между собственниками жилья и владельцем парковки необходимо решать в судебном порядке. Мэрия готова оказать содействие в скорейшем разрешении ситуации в рамках правового поля.

Главная претензия людей — что платная парковка перегораживает въезд во двор. Представитель собственника земли под парковкой заверил в мэрии, что проезду к домам по её территории личных автомобилей жильцов, а тем более спецтранспорта — скорой помощи, пожарной и полиции — препятствовать не будут. Кроме того, мэр Белгорода дал поручение соответствующим службам рассмотреть возможность организации доступа к домам № 11 и 15 со стороны Свято-Троицкого бульвара за счёт муниципальной земли.