Жили на откаты. Экс-руководитель агентства разоблачил в суде бывших коллег

На них свидетели раскрывают всё новые и новые обстоятельства того, кто и как управлял республикой на протяжении двадцати лет.

Долгое время СМИ «полоскали» Вячеслава Гайзера за то, что при задержании у него нашли золотые часы: коллекция якобы стоила миллионы долларов. Но подробности обысков прокуроры раскрыли только сейчас. Как оказалось, состояние Гайзера выглядит скромно в сравнении с богатствами Константина Ромаданова

Миллионы Ромаданова

На суде прозвучало, что при обыске у Гайзера следователи обнаружили коллекцию из 30 часов. Их стоимость варьировалась от 10 до 100 долларов. Самый дорогой экземпляр стоил за 13 тыс. долларов.

«Общая стоимость часов на момент задержания фигуранта дела в сентябре 2015 г. — 2 млн 710 тыс. руб.», — сообщила адвокат подсудимого Дарья Евменина.

Куда более зажиточным оказался экс-заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов. В его загородном доме, расположенном в элитном коттеджном посёлке под Сыктывкаром , оперативники изъяли документы и электронные носители. А также деньги — более 10 тыс. долларов и 4,5 млн руб., документы по банковским вкладам на несколько десятков миллионов рублей. После осмотра оружейной комнаты в доме г-на Ромаданова правоохранители забрали ружьё, боеприпасы и холодное оружие.

Кто крышевал бизнес?

В сентябре 2015 года, сразу после задержания ключевых чиновников Коми, допросили экс-руководителя агентства по имуществу Владимира Беляева (он на тот момент был осужден за присвоение и растрату госимущества в особо крупном размере. По делу Гайзера проходит свидетелем. — Ред.). Недавно в суде он подтвердил свои показания. Так, свидетель рассказал, как в лихие 90-е и нулевые Александр Зарубин и его приближённые делили власть в республике, банкротили и загоняли под себя бизнес.

Бывший замглавы Коми Алексей Чернов фактически был «серым кардиналом» и единолично управлял главными сферами жизни республики. Он тотально контролировал республиканские СМИ, с помощью которых формируется общественное мнение. Несмотря на то, что Гайзер впоследствии стал главой, важные решения всё равно принимали Зарубин и Чернов.

Также Беляев рассказывал о том, как в предполагаемое преступное сообщество попал предприниматель Валерий Веселов . В начале 90-х под эгидой частного охранного предприятия «Айвенго» бригада Веселова подминала под себя коммерсантов, получая прибыль за крышевание. У Веселова сложились тесные отношения с тогда ещё предпринимателем Романом Зенищевым . По словам свидетеля, Веселов и Зенищев совершили рейдерский захват компаний «Одежда» и «Комиснаб».

В 2004-2005 гг. у мэра Сыктывкара Сергея Катунина появились разногласия с администрацией главы Коми. Зенищев убрал Катунина с должности и в 2005 году стал мэром столицы Коми, с подачи Чернова в 2007 г. Зенищев стал секретарём рег­отделения «Единой России» . Роман Зенищев планировал занять место председателя Госсовета РК, а затем главы Коми. Но из-за чрезмерной разговорчивости Зенищева у него возник конфликт с Черновым. И последний приложил усилия, чтобы снять его с должности мэра Сыктывкара и партийной должности. После этого на Зенищева «не без помощи Чернова» завели уголовное дело. Его осудили на 10 лет колонии за взятку, растрату и превышение должностных полномочий.

Откуда доходы?

Кроме того, свидетель упоминал Марину Истиховскую, которая как председатель Госсовета «своим авторитетом» обеспечивала принятие выгодных для группы Зарубина решений. К примеру, она участвовала в программе приватизации, в которую в том числе вошла птицефабрика «Зеленецкая».

Также Беляев рассказал, что основной доход команда Гайзера получала с откатов.

«Чиновники получали деньги от предприятий дорожной отрасли. Доходы были в виде откатов от госконтрактов — около 10% стоимости контракта. Второе — доходы от крупных государственных строительных подрядов. Например, снос старого и строительство нового здания театра драмы им. Савина (стройка обошлась бюджету в 715 млн рублей). Третье — доходы от тарифной политики в сфере энергетики: получение доли от завышения тарифов на электрическую энергию для предприятий региона», — сказал свидетель.