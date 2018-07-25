Болгарский пенсионер установил рекорд Гиннесса в плавании

СОФИЯ, 25 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин /. Спортсмен Яне Петков установил рекорд Гиннесса в плавании. Заплыв проводился в водах Охридского озера в Македонии . Рекордное расстояние было измерено с использованием системы спутниковой навигации GPS.

"Cтараюсь установить рекорд, чтобы доказать, что возможности человеческого духа и тела необъятны", — подчеркнул пловец перед испытанием.

Все время рекордного плавания Петкова сопровождали четыре лодки со спасателями и врач, а среди наблюдателей были представители Книги рекордов Гиннесса, которые тщательно фиксировали достижение. Заплыву в озере, температура воды в котором была 22 градуса, предшествовала интенсивная двухнедельная подготовка. По мнению спортсмена, одним из залогов успеха стала специальная техника дыхания, заимствованная у йогов.

Помощь в подготовке рекорда пловцу оказали администрация болгарского города Петрич, где он живет, администрация македонского Охрида, активисты общества Красного Креста и других организаций.

Предыдущее достижение, зафиксированное в Книге рекордов, принадлежало индийцу Гопалу Карди, который со связанными руками и ногами в 2013 году проплыл в Индийском океане 3071 метр.