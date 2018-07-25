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Болгарский пенсионер установил рекорд Гиннесса в плавании
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Болгарский пенсионер установил рекорд Гиннесса в плавании 

ТАСС 1 час назад
СОФИЯ, 25 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Спортсмен Яне Петков установил рекорд Гиннесса в плавании. Заплыв проводился в водах Охридского озера в Македонии. Рекордное расстояние было измерено с использованием системы спутниковой навигации GPS.
"Cтараюсь установить рекорд, чтобы доказать, что возможности человеческого духа и тела необъятны", — подчеркнул пловец перед испытанием.
Все время рекордного плавания Петкова сопровождали четыре лодки со спасателями и врач, а среди наблюдателей были представители Книги рекордов Гиннесса, которые тщательно фиксировали достижение. Заплыву в озере, температура воды в котором была 22 градуса, предшествовала интенсивная двухнедельная подготовка. По мнению спортсмена, одним из залогов успеха стала специальная техника дыхания, заимствованная у йогов.
Помощь в подготовке рекорда пловцу оказали администрация болгарского города Петрич, где он живет, администрация македонского Охрида, активисты общества Красного Креста и других организаций.
Предыдущее достижение, зафиксированное в Книге рекордов, принадлежало индийцу Гопалу Карди, который со связанными руками и ногами в 2013 году проплыл в Индийском океане 3071 метр.
Представители Болгарии регулярно принимают участие в рекордных акциях Гиннесса. Борис Налбантов официально признан рекордсменом мира в подтягивании на перекладине — под прицелом телекамер он сумел подтянуться 54 раза за 60 секунд. В 2016 году в стране составили две самых длинных цепочки — одну из автомобилей марки Ford (из 1547 авто), другую — в виде молекулы ДНК, с участием более 4000 человек. В 2015 году в городе Видин был сплетен весенний талисман — мартеница длиной почти 17 км.
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