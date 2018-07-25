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Кистанова освободили от должности главного федерального инспектора в Курганской области
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Кистанова освободили от должности главного федерального инспектора в Курганской области 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Александр Кистанов проработал в должности главного федерального инспектора три года
Александр Кистанов освобождён от должности главного федерального инспектора в Курганской области «в связи с переходом на другую работу», сообщает сайт полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. О новом месте работы Кистанова пока не сообщается. В должности главного федерального инспектора он работал с мая 2015 года. Трудовой путь он начал водителем-испытателем боевых и специальных машин в Нижнем Тагиле, служил в органах внутренних дел. Последнее место работы — полпредство Президента РФ в УФО при бывшем полпреде Игоре Холманских.
Информация о скорой отставке Кистанова появилась после визита нового полпреда президента в УФО Николая Цуканова. 18 июля во время визита Зауралья раскритиковал долги региона, отсутствие инвесторов и высокие показатели смертности населения.
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