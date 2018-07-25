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Глава Минсельхоза рассказал о возможном объеме урожая зерновых культур
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Глава Минсельхоза рассказал о возможном объеме урожая зерновых культур 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Урожай зерновых культур в России в 2018 году позволит стране закрыть внутренние потребности в зерне, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Несмотря на достаточно непростой по погодным условиям этот год, мы рассчитываем получить урожай зерновых порядка 100 миллионов тонн в этом году. Это позволит нам закрыть наши внутренние потребности в зерне и при этом обеспечить определенные достаточно рациональные объемы экспорта", — сказал Патрушев на встрече с членами Совфеда в среду.
"В рамках уборочной кампании мы активно взаимодействуем и с Минпромторгом, и с Минэнерго по обеспечению сельхозтоваропроизводителей и новой техникой, и, что крайне актуально в этом году, горюче-смазочными материалами по нормальным, доступным для них ценам", — добавил он.
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит в пределах 100 миллионов тонн, пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.
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