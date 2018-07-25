Глава Минсельхоза рассказал о возможном объеме урожая зерновых культур

"Несмотря на достаточно непростой по погодным условиям этот год, мы рассчитываем получить урожай зерновых порядка 100 миллионов тонн в этом году. Это позволит нам закрыть наши внутренние потребности в зерне и при этом обеспечить определенные достаточно рациональные объемы экспорта", — сказал Патрушев на встрече с членами Совфеда в среду.

"В рамках уборочной кампании мы активно взаимодействуем и с Минпромторгом , и с Минэнерго по обеспечению сельхозтоваропроизводителей и новой техникой, и, что крайне актуально в этом году, горюче-смазочными материалами по нормальным, доступным для них ценам", — добавил он.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит в пределах 100 миллионов тонн, пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.