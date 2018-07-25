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В Уфе обнаружена свалка отходов высшего I класса опасности
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В Уфе обнаружена свалка отходов высшего I класса опасности 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
24 июля в Уфимское территориальное управление Минэкологии Башкирии поступило обращение о несанкционированной свалке люминесцентных ламп. Опасные отходы обнаружены в Калининском районе недалеко от озера Волчок около Индустриального шоссе.
25 июля на указанное место прибыли инспекторы управления Минэкологии, представители Управления гражданской защиты по Калининскому району, а также компании, занимающейся сбором ртутьсодержащих отходов. В лесопосадке они обнаружили 117 выброшенных ламп, 23 из них были разбиты, осколки утрамбованы в почву. Площадь свалки составила 500 кв. м. Специалисты огородили её и вызвали полицию для составления акта.
«Скорее всего, какое-то предприятие не захотело сдавать отработанные лампы специализированной компании, как это полагается по закону, и выбросило их здесь, — прокомментировал UFA.AIF.RU директор ООО «ЭкоСервис» Сергей Каратеев. — Большинство экземпляров в картонной коробке, поэтому они не повредились. Но есть и разбитые. Значит, ртуть успела попасть в землю и воздух. Некоторые осколки стекла утрамбованы в почву. После составления акта мы соберём и вывезем для обезвреживания и утилизации не только лампы, но и землю с осколками».
Кстати, примерная цена услуги за вывоз 100 ртутьсодержащих ламп для предприятий — 1000-2000 рублей.
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