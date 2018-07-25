В Год добровольца у ямальских волонтеров большие планы и перспективы

По поручению полномочного представителя президента России в УрФО его помощник Сергей Морев провел заседание по вопросам развития добровольческого движения в федеральном округе. Он отметил важность поддержки добровольческих объединений и формирования образа добровольца в сознании граждан.

В студии Салехарда присутствовали главный федеральный инспектор по Ямалу Александр Ямохин, заместитель губернатора автономного округа Татьяна Бучкова , представители окружных департаментов молодежной политики и социальной защиты, а также волонтерских организаций региона. Они отчитались о мерах поддержки добровольчества в первом полугодии и планах на второе полугодие, — сообщает пресс-центр главного федерального инспектора по ЯНАО

В марте этого года на окружной молодежной смене «Доброволец Ямала» дали официальный старт Году волонтера. Участниками смены стали более ста добровольцев. В образовательную программу вошли тренинги, мастер-классы, лекции по направлениям «Волонтерство Победы», «Событийное волонтерство», «Социальное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Серебряное волонтерство» и другие.

Организации социального обслуживания также проводят мероприятия информационно-разъяснительного характера с общественными организациями, представляющими интересы граждан старшего поколения. Так, с помощью волонтеров серебряного века организовали мастер-классы творческой направленности, культурные, творческие и познавательные мероприятия. Кроме того, они участвуют в разработке программ и проектов в области социальной и духовно-нравственной поддержки социально незащищенных слоев населения. Для организации выборов 9 сентября 2018 года планируют привлечь более 500 волонтеров.