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Бывший гендиректор Fiat Серджио Маркионне скончался на 67 году жизни
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Бывший гендиректор Fiat Серджио Маркионне скончался на 67 году жизни 

Прайм 1 час назад
Фото: Автовести
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Бывший генеральный директор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне скончался в возрасте 66 лет, сообщила газета Repubblica.
По информации издания, Маркионне скончался в больнице в Цюрихе, где в конце июня ему провели операцию на правом плече. Его состояние ухудшилось в результате «послеоперационных осложнений», сообщили ранее сотрудники больницы.
На прошлой неделе стало известно, что Маркионне покинул пост гендиректора по состоянию здоровья, главным управляющим директором (CEO) компании был назначен глава марки Jeep Майк Мэнли.
Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.
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